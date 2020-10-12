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منوعات

شاب صعيدي يثير الجدل بالارتباط بكلبة.. في تحدي للنظرة الدونية للمرأة.. فيديو

الإثنين 12/أكتوبر/2020 - 07:37 ص
عمر عبده
عمر عبده
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عزة عاطف
تدق الساعة الثانية عشرة بعد منتصف الليل وتلوح الأسئلة الوجودية والفراغ العاطفي في الأفق، يبعث برسالة إلى صديقه على الواتس آب ليخبره عن رغبته في الارتباط أو الزواج من أجل إنهاء حياة "السنجلة"، ليرد عليك بأغرب ما قد يقع على أذنيك قائلًا "شوفلك كلبة".
كلمة انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي وبين الشباب والبنات خلال الآونة الأخيرة، للرد على كل من يرغب في الارتباط، وهي "شوفلك كلبة"، دفعت الكلمة الغريبة الشاب الصعيدي «عمر عبده» الشهير بـ "سكر قنا" إلى البحث بالفعل عن "كلبة" لقضاء يوم كامل معها، ومعرفة السبب وراء تلك الجملة.

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ذهب عمر لاقتناء كلب من أحد أماكن رعاية الحيوانات بعد اقتراح صديقه «أحمد موسى الشرقاوي» عليه بالفكرة وشرعوا في تنفيذها، يقول عمر لموقع صدى البلد: "أنا مابحبش الجملة دي.. وهرد على أي حد بيقولها واديني شفت كلبة عشان يخرسوا".

16 ساعة تصوير بين عدة أماكن داخل محافظة قنا، خرج فيهم عمر وزملائه بمقطع فيديو أثار ضجة مواقع التواصل، فبعد "اللح والزن" ممن يعرفه حول ضرورة إسراعه في الارتباط والزواج وصلت إلى ترديدهم كلمة "شوفلك كلبة".

بدأ عمر وصديقيه «مبارك سعد علي» و«محمود أبو زيد» في التصوير، كما استعان بـ «محمد دمراني» مدرب حيوانات لتوجيهه حول كيفية التعامل مع الكلب يقول: "كنت خايف الكلب يهبشني".

يظهر عمر في الفيديو أثناء قضاء لحظات يومه مع الكلب في الشارع والمنزل بل والتنزه في الحدائق والكافيهات كالمرتبطين، حيث أراد محو الصورة النمطية المسيئة للمرأة وتشبيهها بالحيوان، ويؤكد: "البنت أو الست نعمة من عند ربنا على الراجل، حتى سيدنا آدم رغم وجوده في الجنة ونعيمها ربنا خلقله حواء".

وهو ما جعل عمر يستعين بزميلتيه «سارة علام» و«ندى عبدالحي» في إعداد الفيديو الذي كان من تنفيذه وإخراجه، ومونتاج زميليه «محمد عمرو» وشهرته حورس و«محمود قرشي».
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