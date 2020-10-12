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رياضة

البيضاء خضراء .. صحف المغرب تحتفي بتتويج الرجاء بالدوري

الإثنين 12/أكتوبر/2020 - 12:28 م
الرجاء المغربي
الرجاء المغربي
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إسراء أشرف
احتفلت الصحف المغربية الصادرة صباح اليوم، الإثنين، بتتويج فريق الرجاء البيضاوي بدرع الدوري، الذي كان قد حققه آخر مرة في عام 2013.

وحقق الرجاء لقب الدوري، بعد فوزه في الجولة الأخيرة مساء أمس، على الجيش الملكي 2-1، متفوقا بفارق نقطة واحدة على غريمه الوداد، الذي فاز على الفتح الرباطي 2-1، وأنهى موسمه في الوصافة.

وعنونت صحيفة "المنتخب": "البيضاء خضراء بلقب الرجاء".

وتابعت: "هي بالفعل، نهاية ملكية لبطولة هيتشكوكية، الرجاء يقلب تأخره بالميدان أمام الجيش الملكي إلى فوز وما أغلاه بثنائية عبد الإله الحافيظي، والوداد يقلب تأخره أمام الفتح الرباطي بفوز بهدفي غباغبو والمترجي، ليعلن الرجاء بالعلامة الكاملة للإستحقاق بطلا للمغرب للمرة 12 في تاريخه، ولتذهب الوصافة للوداد".

وعنونت صحيفة "هسبريس" عنوانا: "في سيناريو مثير .. الحافيظي يقود الرجاء للتتويج بلقب البطولة".

وأضافت: "توج فريق الرجاء الرياضي البيضاوي لكرة القدم بدرع البطولة للموسم الكروي 2020-2019، بعد فوزه، مساء اليوم، بهدفين لواحد على ضيفه الجيش الملكي في مباراة الجولة 30".


وكتب موقع "le360 سبورت": "رسميا.. الرجاء يتوج باللقب رقم 27 في تاريخه".

وأشار إلى أن: "الرجاء سيحصل على 300 مليون سنتيم منحة مالية مهمة بعد تتويجه بلقب البطولة الوطنية الاحترافية".
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