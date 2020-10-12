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خبير يفضح علاقة هيلاري كلينتون وتوكل كرمان لهدم اليمن وتفتيت المنطقة العربية

الإثنين 12/أكتوبر/2020 - 06:18 م
هيلاري كلينتون
هيلاري كلينتون
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هاني حسين
علق جاسم محمد رئيس المجلس الأوروبي لدراسات مكافحة الإرهاب،  على تسريب مراسلات  هيلاري كلينتون، قائلا إن  توكل كرمان كانت على اتصال بالسفارة الأمريكية باليمن وكان مرسوم لها دور في تصعيد المعارضة ضد الحكومة اليمنية في 2011.

وأضاف جاسم محمد  في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج " صالة التحرير " المذاع على قناة " صدى البلد"، أن  مهمة توكل كرمان كانت  جمع الأموال واستلام التمويل من قطر والولايات المتحدة الامريكية  وتوزيع الأموال على شباب ضمن مخطط كبير يطلق عليه الربيع العربي .

 وتابع جاسم محمد:"  توكل كرمان كانت مسؤولة عن تأجيج مشاعر الشباب والتحريض وكان لها دور بارز في توزيع الأموال على الشباب لنشر الفوضى في اليمن خاصة في 2011".

واكمل جاسم محمد:"  توكل كرمان خلقت إمبراطورية خاصة بها في تركيا وامريكا وذلك يفضح نهج الإدارة الأمريكية إبان 21011 ويفضح حقيقة تنظيم الأخوان بوجود مخطط لتدمير المنطقة العربية".

 ولفت جاسم محمد إلى أن سياسات الإخوان كانت تستهدف تفتيت المنطقة العربية وإثارة الفوضى  ومن المهم كشف رسائل هيلاري كلينتون عن علاقتها بـ توكل كرمان "، مضيفا:"  تلك التسريبات تعتبر إدانة للإدارة الأمريكية والإخوان وتوكل كرمان وتفضح مخططاتهم لتفتيت المنطقة العربية ".
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