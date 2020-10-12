أبو سعدة: تاريخ توكل كرمان لا يؤهلها لـ نوبل .. والجزيرة تدعم الإرهاب

قال حافظ أبو سعدة عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن تسريبات مراسلات هيلاري كلينتون تأتي في إطار الحملات الانتخابية في الولايات المتحدة الأمريكية.









توكل كرمان حصلت على تمويل من الحكومة الأمريكية قبل بداية الربيع العربي في اليمن، و هيلاري كلينتون رشحت توكل لجائزة نوبل وتاريخ توكل كرمان لا يؤهلها للحصول على جائزة نوبل. وأضاف أبو سعدة في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج " صالة التحرير " المذاع على قناة " صدى البلد"، أنكرمانكرمانيؤهلها









وتابع:" الديمقراطية قائمة على البناء والتقدم وتعزيز دور الإنسان وحماية الأوطان"، مضيفا:" الدولة المصرية وقفت على قدميها بعد 2013 بعد التخلص من نظام حكم كاد ان يذهب بالبلاد بعيدا عن مفهوم الدولة".









وأكمل حافظ أبو سعدة:" مهمة المجلس القومي لحقوق الإنسان هي تعزيز حقوق الإنسان في مصر، ودورنا الحديث عن دور المواطن المصري في الإيمان بقيادته ودولته وحقوقه التي نص عليها الدستور بآلياته الشرعية".









وأضاف أبو سعدة :" قناة الجزيرة الإرهابية مازالت تدعم كل قيادات العمل الإرهابي في المنطقة العربية ودعم كل الأبواق الإعلامية التي تعمل ضد مصر في قطر وتركيا، و قناة الجزيرة الإرهابية تتحدث بشكل يومي عن ثورة لا يراها احد إلا قناة الجزيرة والتابعون لها".



