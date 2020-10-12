AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

رغم نشرها مقطعا إباحيا .. الإفراج عن هيا الشعيبي ومنعها من الظهور بالسعودية

الإثنين 12/أكتوبر/2020 - 09:30 م
هيا الشعيبى
هيا الشعيبى
Advertisements
أحمد إبراهيم
كشفت صحيفة النهار اللبنانية عن قرار النيابة العامة في الكويت والذى صدر اليوم بالإفراج عن الفنانة الكويتية هيا الشعيبي بعد احتجازها على خلفية نشرها مقطع فيديو مخلا بالآداب العامة عبر تطبيق "سناب شات".


وأصبحت الفنانة الشعيبى ممنوعة من الظهور فى وسائل الإعلام السعودية، إذ أرسلت رسائل إلى وسائل الإعلام في المملكة من هيئة الإعلام المرئي والمسموع تفيد بمنع عرض أي عمل قديم أو حديث لها.


ونفت هيا خلال خضوعها للتحقيقات نشرها لهذا الفيديو الاباحى وقالت إن حسابها تعرض للقرصنة من قبل شخص مجهول نشر الفيديو الإباحي قبل أن تتمكن من استعادته.


هيا الشعيبي، الاسم الذي تصدر عمليات البحث، هي ممثلة كويتية مواليد الكويت1 يناير 1979، وتزوجت مرتين الأولى أنجبت ابنها "فهد" والزواج الثاني كان عام 2010 من زميلها الممثل الكويتي هاني الطباخ، وأبرز أعمالها الدرامية كانت "القرار الأخير، بقايا أمل وسوالف حريم وموزة ولوزة".
AdvertisementS

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

محمد القحطاني: لو لم أكن كويتيًا لوددت أن أكون مصريًا

تحويلات بالدولار وفيديو إباحي .. قصة هدير الهادي من التيك توك إلى السجن

بتهمة نشر فيديوهات خادشة للحياء.. القضاء الكويتي يصدر قرارًا بحبس فنان

ترشيحاتنا

هيونداي تستعد لتطرح سيارات طائرة للحد من الزحام .. صور

وزيرة الهجرة تكشف القصة الكاملة لـ 300 مصري تعرضوا للنصب من شركة سياحية.. فيديو

ناصر ماهر يوقع لبيراميدز ومصيره بـ يد الأهلي

عمرو السولية ينشر صورة من مباراة بيراميدز بعد طرده

ابتز حبيبته بصور إباحية .. اعرف كيف أصبح مصيره

حكم الزواج من ابنة اخت الزوجة حال قيام العلاقة الزوجية

AdvertisementS

مصرع طفل وإصابة 3 من زملائه إثر تصادم أتوبيس مدرسة بطريق السويس

على طريقة رمضان صبحي .. غضب عارم في المقاصة من بيراميدز بسبب محمد إبراهيم

قرار عاجل من الداخلية بشأن تركيب الملصق الإلكترونى لجميع المركبات

كارثة.. الصحة العالمية تحذر من إجراء خطير لكسب المناعة

وفاة الفنان سامي عوض الله أحد نجوم مسرح البالون

وزيرة التضامن تعلن عن حزمة أخبار سارة للشعب المصري

ناصر ماهر يوقع لبيراميدز ومصيره بـ يد الأهلي

تعرف على أبرز المزايا التى أقرتها وزارة التعليم للطلاب والمعلمين في العام الدراسي الجديد

التعليم: سيكون هناك تنسيق كامل مع وزارة الصحة والطب الوقائي في حال ظهور أى حالات اشتباه كورونا بالمدارس.. فيديو

الغيرة القاتلة .. جريمة بشعة تهز مدينة السادات .. ووالد الضحية: حرقوا ابني قدام عيني.. فيديو

رغم نشرها مقطعا إباحيا .. الإفراج عن هيا الشعيبي ومنعها من الظهور بالسعودية

أخبار الرياضة| الأهلي يقترب من ضم صفقة الزمالك.. موسيماني يفاجئ اللاعبين.. انتقال ناصر ماهر لبيراميدز مهدد بالفشل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. باقة ورود سامة تصيب عروسا بالعمى ليلة زفافها | صور

جمبسوت ستان.. لاميتا فرنجية تستعرض أناقتها في إطلالة أنيقة.. شاهد

تثير الجدل.. 10 صور تكشف عن الماركات العالمية لملابس هيفاء وهبي