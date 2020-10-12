رغم نشرها مقطعا إباحيا .. الإفراج عن هيا الشعيبي ومنعها من الظهور بالسعودية

كشفت صحيفة النهار اللبنانية عن قرار النيابة العامة في الكويت والذى صدر اليوم بالإفراج عن الفنانة الكويتية هيا الشعيبي بعد احتجازها على خلفية نشرها مقطع فيديو مخلا بالآداب العامة عبر تطبيق "سناب شات".









وأصبحت الفنانة الشعيبى ممنوعة من الظهور فى وسائل الإعلام السعودية، إذ أرسلت رسائل إلى وسائل الإعلام في المملكة من هيئة الإعلام المرئي والمسموع تفيد بمنع عرض أي عمل قديم أو حديث لها.









ونفت هيا خلال خضوعها للتحقيقات نشرها لهذا الفيديو الاباحى وقالت إن حسابها تعرض للقرصنة من قبل شخص مجهول نشر الفيديو الإباحي قبل أن تتمكن من استعادته.







