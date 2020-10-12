رغم نشرها مقطعا إباحيا .. الإفراج عن هيا الشعيبي ومنعها من الظهور بالسعودية

كشفت صحيفة النهار اللبنانية عن قرار النيابة العامة في الكويت والذى صدر اليوم بالإفراج عن الفنانة الكويتية هيا الشعيبي بعد احتجازها على خلفية نشرها مقطع فيديو مخلا بالآداب العامة عبر تطبيق "سناب شات".
وأصبحت الفنانة الشعيبى ممنوعة من الظهور فى وسائل الإعلام السعودية، إذ أرسلت رسائل إلى وسائل الإعلام في المملكة من هيئة الإعلام المرئي والمسموع تفيد بمنع عرض أي عمل قديم أو حديث لها.
ونفت هيا خلال خضوعها للتحقيقات نشرها لهذا الفيديو الاباحى وقالت إن حسابها تعرض للقرصنة من قبل شخص مجهول نشر الفيديو الإباحي قبل أن تتمكن من استعادته.
هيا الشعيبي، الاسم الذي تصدر عمليات البحث، هي ممثلة كويتية مواليد الكويت1 يناير 1979، وتزوجت مرتين الأولى أنجبت ابنها "فهد" والزواج الثاني كان عام 2010 من زميلها الممثل الكويتي هاني الطباخ، وأبرز أعمالها الدرامية كانت "القرار الأخير، بقايا أمل وسوالف حريم وموزة ولوزة".