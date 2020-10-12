التضامن: لن نترك يتيما بدون دعم

قالت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إنه تم افتتاح 700 حضانة هذا العام وتم رفع العدد الإجمالي إلى 14 ألفا.









وأضافت القباج خلال لقائها ببرنامج "بالورقة والقلم" المذاع عبر قناة «TeN» مع الإعلامي نشأت الديهي: "الرئيس وجه بتذلل العقبات في هذا الملف لأنه يهتم بالطفولة المبكرة، لإيمانه الشديد بأهمية التعليم"، لافتة إلى أنه خلال الأيام المقبلة سيتم دعم الأيتام وتمت زيادة المبلغ الذي يتقاضونه إلى 350 جنيها بمعني أن الأسرة التي بها 3 أيتام تحصل على 1050 جنيها.









وتابعت وزيرة التضامن:" خلال الفترة المقبلة لن نترك يتيما بدون دعم، والمجتمع المصري كريم معهم وسنتعاون بأن نكون أسرة أخري لهم"، لافتة إلى أن الوزارة تمتلك 44 مؤسسة لأطفال بلا مأوي بالإضافة إلى ما يقرب من 18 مؤسسة لكبار بلا مأوي وتم إطلاق برنامج خلال تولي الوزيرة غادة والي القطاع.









وقالت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن هناك أكثر من 18 ألف طفل بلا مأوي في الشارع، لافتة إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه بالحصر مرة أخري.









وأضافت القباج، أن :"الحصر الذي تم على كبار بلا مأوي 7 آلاف أي نتحدث عن 25 ألفا، ولدينا 17 سيارة متنقلة تجوب الشوارع للوصول إلى هؤلاء"، مشيرة إلى أنه لن يتم أخذ طفل أو كبير بالقوة.









وتابعت:" فإذا كان له أسرة يتم التواصل معها ومحاولة لم الشمل، فهناك أسر ترفض الاستلام، ونفتح مجالا للأسر البديلة، ونقلل من مؤسسات الرعاية للأطفال.. ونحن عازمون على تقديم خدمة أفضل".