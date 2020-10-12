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تعليم

تعليم القليوبية يشدد على صيانة المدارس وإزالة الدعاية الانتخابية

الإثنين 12/أكتوبر/2020 - 10:12 م
جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
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إبراهيم الهوارى
أكد طه عجلان وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة القليوبية  ضرورة الانتهاء من كافة الصيانات التى تتم داخل المدارس قبل بدء العام الدراسى الجديد مشددا على دهان الأسوار فى جميع المدارس وعدم كتابة أى عبارات دعائية للانتخابات أو كتابة إعلانات للسناتر ومراكز الدروس الخصوصية عليها.
وشدد عجلان على جميع مديرى الإدارات بالتنبيه على مديرى المدارس بدهان كل الأسوار لإزالة أى عبارات دعائية مكتوبة.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية وحضره عاطف سلامة وكيل المديرية ومديرى الإدارات ومديرين العموم والوكلاء لمناقشة  آخر الاستعدادات والتجهيزات لبدء العام الدراسي الجديد.
وقال عجلان أنه على جميع المدارس توثيق أول يوم دراسى بالصوت والصورة على أن يكون كلمة الصباح فى الطابور عن نصر أكتوبر والعبور العظيم منوها إلى ضرورة تفعيل المشاركة المجتمعية فى المدارس لدهان الأسوار والفصول.
وحذر وكيل الوزارة من نشر أى مكاتبات ورقية بين الإدارات والمديرية والعكس بأن يتم تصويرها ونشرها على صفحات التواصل الاجتماعى معلنا وصول الكتب الدراسية للطلاب فى المراحل من الابتدائى إلى الإعدادى والتعليم الفنى المدارس وتسليمها من أول يوم دراسى.
واشار إلى أن كافة المدارس تتبع إجراءات احترازية ووقائية مشددة وصارمة ودائمة حفاظا على سلامة وصحة الطلاب والعاملين والمعلمين داخل المدارس والقطاعات التعليمية المختلفة مؤكدا على الدور التربوى ودور الموجهين والمتابعين بالإدارات وضرورة معاونة ومساعدة مديرى المدارس في تنفيذ عام دراسي ناجح وتوفير بيئة تعليمية ناجحة.
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