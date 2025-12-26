محمد خضير: قصور الثقافة تحقق العدالة الثقافية وتدعم المواهب في المحافظات

أكد محمد خضير، الصحفي المتخصص في الشؤون الثقافية، أن قصور الثقافة تلعب دورًا محوريًا في اكتشاف ودعم المواهب الشابة بمختلف محافظات الجمهورية.

وأشار إلى أن هذه المؤسسات تسهم في ترسيخ مفهوم العدالة الثقافية وإيصال الخدمات والأنشطة الثقافية إلى جميع المواطنين بعيدًا عن مركزية العاصمة.

وأوضح خضير، خلال حواره ببرنامج «صباح البلد» المذاع على قناة «صدى البلد»، أن قصور الثقافة لا يقتصر دورها على المدن الكبرى، بل تمتد أنشطتها إلى القرى والمناطق النائية، من خلال برامج ومبادرات تستهدف توسيع قاعدة المشاركة الثقافية بين فئات المجتمع المختلفة، مع تركيز خاص على الشباب والأطفال.

وأشار إلى أن هذه الجهود تسهم في خلق بيئة ثقافية حاضنة للمواهب، وتفتح المجال أمام المبدعين في المحافظات لإبراز قدراتهم في مختلف المجالات الفنية والأدبية.