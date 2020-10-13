تقارير: هذا الهاتف سيكون الأكثر مبيعا فى سلسلة هواتف iPhone 12

كشفت تقارير أن هاتف iPhone 12 وهو الهاتف الثانى فى سلسلة هواتف آيفون 12 سيكون الأكثر مبيعا فى السلسلة لتمتعه بعدد من المميزات الغير موجودة فى الهواتف الثلاثة الأخرى بالإضافة إلى سعره المتوسط، كما أنه سيتفوق على هاتف iPhone 12 mini الذى يأتى بشاشة وحجم صغيرين.





وبحسب موقع GSMArena فإن هاتف iPhone 12 سيحقق مبيعات قد تصل إلى 40 % فيما ستحقق الهواتف الثلاثة الأخرى فى السلسلة 20 % فقط من المبيعات، وهى هاتف iPhone 12 mini أرخص هاتف، وهاتفى iPhone 12 Pro و iPhone 12 Pro الهاتفان الأغلى فى السلسلة.





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ويتميز هاتف iPhone 12 بعدد من المميزات وهى :





الشاشة الكبيرة





حيث يحتوى الهاتف على شاشة كبيرة قياس 6.1 بوصة، من نوع Super Retina OLED من تصنيع شركة BOE الصينية، ويحتوى على 3 كاميرات خلفية بمستشعرات للعمق والتكبير، ويعتبر لهاتف أفضل من iPhone 12 mini الذى يأتى بشاشة صغيرة جدا وهى 5.4 بوصة ، بالإضافة إلى الحجم الصغير جدا.





البطارية





تأتى بطارية هاتف iPhone 12 بطارية متوسطة حيث تأتى بسعة 2775 مللى أمبير، وهى أكبر من بطارية هاتف iPhone 12 mini التى تأتى بسعة 2227 مللى أمبير.





السعر





ومن المتوقع أن يأتى سعر هاتف iPhone 12 بسعر متوسط حيث سيكون كالآتى :

نسخة 64 ستبلغ سعر 749 دولار أمريكى أى ما يعادل 783. 11 ألف جنيه مصرى.

نسخة 128 ستبلغ سعر 799 دولار أمريكى أى ما يعادل جنيه 570 .12 ألف مصرى.

نسخة 256 ستبلغ سعر 899 دولار أمريكى أى ما يعادل 143. 14 ألف جنيه مصرى .



