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رياضة

ترتيب هدافي الدوري المصري عقب فوز الزمالك على حرس الحدود

الإثنين 12/أكتوبر/2020 - 10:28 م
الزمالك وحرس الحدود
الزمالك وحرس الحدود
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محمد رشاد
حول الفريق الأول لكرة القدم الزمالك تأخره بهدف إلى الفوز بهدفين مقابل هدف على نظيره حرس الحدود، فى المباراة التى جمعت بينهما اليوم على استاد المكس بالاسكندرية فى إطار مباريات الجولة 33 من الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.


تقدم حرس الحدود في الدقيقة الأولى من عمر المباراة عن طريق عمرو الحلواني، قبل أن يرد مصطفى محمد ومحمود حمدي الونش، لتنتهي المباراة بفوز الفارس الأبيض.


تسجيل كل من عمرو الحلواني ومصطفى محمد في مواجهة اليوم، رفع رصيدهما التهديفي وعزز مراكزهما في ترتيب هدافي الدوري المصري.


ترتيب هدافي الدوري المصري بعد فوز الزمالك على حرس الحدود اليوم..


1- عبد الله السعيد لاعب بيراميدز، 17 هدفًا.

2- محمد شريف لاعب إنبي، 12 هدفًا.

3- والتر بواليا، لاعب الجونة، 12 هدفًا.

4- سيف الدين الجزيري لاعب المقاولون العرب، 11 هدفًا.

5- مصطفى محمد لاعب الزمالك، 10 أهداف.

6- محمود علاء لاعب الزمالك، 10 أهداف.

7- حسام حسن لاعب سموحة، 9 أهداف.

8- جون أنطوي، لاعب بيراميدز، 9 أهداف.

9- وليد سليمان لاعب الأهلي، 8 أهداف.

10- عمرو الحلواني، لاعب حرس الحدود، 8 أهداف.

11- باسم مرسي، لاعب الانتاج الحربي، 8 أهداف.
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