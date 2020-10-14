مقصورة حور محب .. تطوير منطقة جبل السلسلة في أسوان .. شاهد

يعد هذا الموسم موسما سياحيا مبشرا بالخير ومليئا بالتفاؤل، حيث تشهد مختلف المواقع والمناطق السياحية والأثرية أعمال تطوير ورفع كفاءة لتكون فى أبهى صورها أمام الضيوف والزائرين.





وفى مدينة كوم أمبو جار تنفيذ أعمال تطوير مدخل منطقة جبل السلسلة الأثرية ، وقد قامت لجنة ميدانية من الوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم أمبو بمعاينة أعمال تطوير المرسى النهرى شرق وغرب منطقة آثار جبل السلسلة.





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وشارك فى الجولة التفقدية مسئولو الوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم أمبو وإدارة حماية النيل والإدارة الهندسية بالوحدة المحلية كوم أمبو وإدارة المراسي.





هذا وقد أشار الأثرى أحمد عوض بأن منطقة جبل السلسلة تضم مقصورة حور محب، فهذه المقصورة منحوتة بأكملها على ربوة ترتفع عن نهر النيل وتوجد في النهاية الشمالية الغربية للسلسلة متجهة بواجهتها إلى الشرق.





ويبلغ عرض واجهة المقصورة من الخارج من الشمال إلى الجنوب حوالي 27 م بارتفاع حوالي 5م ، والمقصورة لها خمسة مداخل تفصلها أربعة أعمدة مربعة الشكل، وهذه المداخل الخمسة أصغرها هو المدخل الأوسط وهو المدخل الرئيسي للمقصورة ونقش فوقه قرص الشمس المجنح وتحته وعلى جانبي المدخل نقشت أسماء وألقاب ودعوات للملك حور محب.





أما عن الباب الأوسط الرئيسي يوصل الى صالة مستعرضة تبلغ أبعادها من الشمال إلى الجنوب (5‘23م) ومن الشرق إلى الغرب (20‘3م) وجدارها الشمالي والجنوبي الصغيران بهما بروز من أسفل يشبه شكل مصطبة صغيرة تبرز حوالي 50 سم من الجدار وترتفع عن الأرض حوالي 50 سم تقريبًا.





وهذه الصالة ذات سقف مَقبي على هيئة نصف أسطوانة ليس عليه أية زخارف ثم الى قدس الاقداس من خلال باب يقع في منتصف الجدار الغربي للصالة المستعرضة وهذا الباب على محور واحد مع الباب الرئيسي للمقصورة.وتبلغ مساحة قدس الأقداس (4م × 40‘ 3) وسقفه مستويًا وليس مَقبيًا ، وأكثر انخفاضًا من سقف الصالة المستعرضة. ️يوجد في الجدار الغربي لقدس الأقداس نيشة كبيرة وبداخلها سبعة تماثيل لـ«آمون وموت وخونسو وسوبك وتاورت وتحوت والملك حورمحب» نقوش المقصورة معظمها نقوش دينية تعبدية كما توجد نقوش أخرى تصور انتصارات الملك على البقاع الأجنبية وعلى المتمردين ممن يعتبرهم الملك ضمن حدود نفوذه, ️كذلك من النقوش ما يصور احتفالات الملك بالنصر أو احتفالاته بأعياد اليوبيل الثلاثيني (حب سد).





وقد أضاف بعض الملوك لهذه المقاصير مثل رمسيس الثاني ومرنبتاح وسيتي الثاني ورمسيس الثالث وصوروا على الجدران مع عائلاتهم والأمراء، فمقصورة حور محب الصخرية تسبق معبد أبو سمبل الصخري للملك رمسيس الثاني في الزمن ، وهذه المقصورة قد استخدمت ككنيسة مسيحية في العصر الروماني .





وكان الاسم المصرى القديم لجبل السلسلة هو "خنو" أو "خنى"، ويبدو واضحًا مكتوبًا على صخور المنطقة وخاصة المدخل الرئيسى الأوسط لمقصورة الملك "حور محب"، وترجم هذا الاسم فى اللغة القبطية إلى "الحاجز" وتحور إلى "خلخل" وهو الذى يعنى الحاجز أو السور الحجرى ، وفى العصر الرومانى تحور الاسم إلى "سِلسل " .





ويرجع تاريخ منطقة جبال السلسلة إلى عام 2500 قبل الميلاد حيث أنها تقع غرب النيل أمام مدينة كلابشة التابعة لمركز نصر النوبة وعلى بعد 65 كم شمال أسوان فى المسافة بين مدينتى إدفو وكوم أمبو ، وإنه كان يتم تقطيع بلوكات من الحجر الرملى لتصنيع التماثيل ، لذلك كانت تعتبر من أجود أنواع المحاجر ، كما أنه يوجد بعض المقطوعات داخل محاجر السلسلة منذ العهد القديم لم يتم نقلها .





وكان الفنان المصرى القديم يقوم بتقطيع جزء من المحجر على غرار تماثيل الكباش وهو ما يدل على أن المصريين القدماء استخدموا المحجر حيث كانت جبال السلسلة تعتبر بمثابة الورشة الفنية لهم والتى شيدت منها جميع المنشآت الدينية فى العصور القديمة ، كما أن المنطقة تعتبر تحت الكشف الأثرى حيث أنه توجد بعثة سويسرية تعمل بمنطقة آثار جبال السلسلة منذ 7 سنوات والعمل جارى حيث يتم خلال فترة الشتاء لإكتشاف المقاصير والمقابر التاريخية ، وتقوم البعثة بعمل تقارير الدراسات البحثية عن المنطقة كل عام ليتم اكتشاف المزيد من المقابر والمقاصير ليتم بعد إكتمالها فتحها بالكامل للزيارة.





وتعتبر بذلك منطقة جبال السلسلة هى أحد المحاجر التى كان قدماء المصريين يقطعون منها الحجر الرملى ، وكانت تعتبر محاجر لقدماء المصريين حيث استمرت منذ الأسرة الثامنة عشر وحتى عصور مصر اليونانية والرومانية ، وكان العمل فى المحاجر فى مصر القديمة عملًا موسميًا حيث يتم ارسال بعثات علمية لاستكشاف المحجر و العمل به لموسم محدد وفى معظم الأحيان تترك البعثة العلمية نقوشا تحوى اسم الملك الذى قام بارسال البعثة و تاريخها وأحيانًا اسم قائدها و تلك هى الأدلة الأركيولوجية التي استطاع الأثريون عن طريقها التأريخ للمحاجر فى مصر ، ومن الأدلة الأركيولوجية الموجودة بمنطقة جبل السلسلة اكتشف علماء الآثار أن تلك المنطقة كانت تستخدم كمحاجر منذ عصر الأسرة الثامنة عشرة.