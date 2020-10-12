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حوادث

فى حملة بأسوان.. ضبط متهمين بحوزتهم أسلحة ومواد مخدرة و29 قضية تموينية

الإثنين 12/أكتوبر/2020 - 12:14 م
صدى البلد
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شاذلى عبد الفتاح
شنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسوان حملة مكبرة لضبط الخارجين عن القانون بهدف بسط الأمن والأمان فى الشارع الأسوانى بالشكل المطلوب وذلك تنفيذًا لتعليمات اللواء مصطفى عبد الفتاح مدير الأمن.

وفى مجال ضبط حائزى الأسلحة النارية والمواد والأقراص المخدرة تم إلقاء القبض على اثنين بحوزتهم كيلوجرام من نبات البانجو المخدر و250 جرام حشيش، و9 أقراص مخدرة، وسلاحين أبيض.

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وفى مجال ضبط المخالفات التموينية تم ضبط 29 قضية تموينية شملت ضبط 6 قضايا مخالفات المخابز البلدية، و3 قضايا بيع بأزيد من السعر الرسمى، و3 قضايا استخدام اسطوانات البوتاجاز فى غير الغرض المخصص لها، و9 قضايا عدم الإعلان عن الأسعار، و8 قضايا عدم حمل شهادة صحية.

وتركت نتائج الحملة الأمنية أثر طيب وملموس لدى المواطنين ورسخت لديهم الشعور بالأمن وعمقت الثقة فى جهاز الشرطة وقدرته على ضبط الخارجين على القـانون وملاحقتهم وتقديمهم للعدالة.

ويأتى ذلك فى ضوء خطة المديرية بتنفيذ إستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف التواجد الشرطى بالشارع لإعادة الانضباط وإحكام السيطرة الأمنية ومكافحة الجريمة بشتى صورها خاصة أعمال البلطجة والاتجار فى المواد المخدرة والأسلحة النارية بدون ترخيص وتأكيدًا على قدرة أجهزة الشرطة على فرض هيبة الدولة والقانون.

وتنفيذًا لتوجيهات وزير الداخلية يتم القيام بحملات تفتيشية مكبرة تستهدف البؤر الإجرامية وتجار وحائزى الأسلحة النارية وورش تصنيعها والمكافحة الفعالة للقضاء على ظاهرة الاتجار فى المواد المخدرة بكافة أشكالها وضبط حائزيها والمتجرين فيها، وكذا العناصر الإجرامية والخارجين عن القانون والمشهور عنهم أعمال البلطجة وفرض السيطرة، تنسيقًا مع فرع الأمن العام بأسوان.
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