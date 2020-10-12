AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

ضبط 12 متهما وبحوزتهم أسلحة نارية فى حملات متنوعة بأسوان

الإثنين 12/أكتوبر/2020 - 01:01 ص
حملات امنية
حملات امنية
Advertisements
شاذلى عبد الفتاح
واصلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسوان حملاتها المكبرة لضبط الخارجين عن القانون بهدف بسط الأمن والأمان فى الشارع الأسوانى بالشكل المطلوب وذلك تنفيذًا لتعليمات اللواء مصطفى عبد الفتاح مدير الأمن.

وفى مجال ضبط حائزى الأسلحة النارية والمواد والأقراص المخدرة تم إلقاء القبض على تشكيل عصابي مكون من 3 أشخاص، بالإضافة إلى ضبط 9 متهنين أخرين.

واقرأ أيضًا:

وقد تم ضبط 5 أسلحة نارية بحوزتهم ، وكمية من البانجو تزن 11.400 كيلوجرام، و200 جرام حشيش، وسلاح أبيض، وتحرر المحضر اللازم، وجارى إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.

هذا فيما أمرت نيابة أسوان بحبس ثلاثة متهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات ، لحيازتهم أسلحة ومخدرات ولإدارتهم ورشة لتصنيع الأسلحة والذخائر بأسوان.

وكانت قد نجحت أجهزة الأمن بأسوان، فى ضبط عناصر تشكيل عصابى لإدارتهم ورشة لتصنيع الأسلحة والذخائر والاتجار بالمواد المخدرة، فى إطار جهود وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها.    

وتمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتنسيق مع الإدارة العامة للإسلحة والذخائر غير المرخصة ومشاركة قطاع الأمن العام والبحث الجنائى بمديرية أمن أسوان، من ضبط ثلاثة أشخاص لاثنين منهم معلومات جنائية، لإدارتهم ورشة لتصنيع الأسلحة النارية والذخائر والاتجار فى المخدرات ، متخذين من مسكن أحدهم مكانا لمزاولة نشاطهم الاجرامى ، وحيازة وإخفاء المواد المخدرة والأسلحة النارية .     

وتم ضبط المتهمين وبحوزتهم 12 طبنجة و30 طلقة نارية مصنعة وكمية من أجزاء وأدوات التصنيع، ومبلغ مالى وسيارة وهواتف محمولة، واعترف المتهمين بحيازتهم للمضبوطات.
AdvertisementS

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ضبط ٣ أشقاء وبحوزتهم ترسانة أسلحة بالغربية.. صور

ضبط ورشة تصنيع أسلحة يديرها شقيقين فى المحلة الكبرى

الداخلية تضبط ورشا لتصنيع الأسلحة النارية بأسيوط والمنوفية والبحيرة

ضبط قطع أسلحة نارية داخل ورشة لتصنيع الأسلحة بأسيوط

ضبط 4 قطع أسلحة نارية وذخائر بحوزة تشكيل عصابى بالقاهرة

ضبط 3 تجار مخدرات وبحوزتهم أسلحة نارية بأسوان

ترشيحاتنا

أحمد موسى يناشد لجنة الحكام بمراجعة مباراة الأهلي وبيراميدز.. فيديو

مع بدء الدراسة في ظل كورونا.. 4 مكونات يجب تقديمها لأبنائك يوميا

خطير جدا.. سحب دواء ميتفورمين لعلاج السكري من الأسواق

بالأحمر الجذاب.. أيتن عامر بإطلالة رومانسية برفقة زوجها

حرضوا على نشر الفوضى.. الكويت تسلم مصر 3 إرهابيين.. تفاصيل

إيميلات هيلاري كلينتون.. الكشف عن ضخ 65 مليون دولار بزعم دعم الديمقراطية في مصر بعد ثورة يناير

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بلا رحمة.. زوج يطعن زوجته على سريرها بالمستشفى بعد ولادة طفلهما مباشرة

جلسوا على رقبته.. اعتداء الشرطة الألمانية على شاب عربي بوحشية.. فيديو

مع بدء الدراسة في ظل كورونا.. 4 مكونات يجب تقديمها لأبنائك يوميا