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وزير الاتصالات يوضح تفاصيل إطلاق منصة مصر الرقمية ..فيديو

الإثنين 12/أكتوبر/2020 - 11:54 م
وزير الإتصالات
وزير الإتصالات
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محمود محسن
أكد الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إنه عرض على المهندس مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تطورات "منصة مصر الرقمية"، والخدمات المقدمة عليها، وإقبال المواطنين عليها ومعدلات تطور الخدمة.

وأضاف "طلعت"، في مداخلة هاتفية على فضائية "إكسترا نيوز"، "منذ الإطلاق التجريبي للمنصة فإن عدد المشتركين في ازدياد كبير"، مشيرا إلى أن ذلك يعكس ثقة المواطنين في المنصة، وما تقدمه من خدمات للجمهور المصري.

وتابع وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أنه تم استعراض دعم إجراءات البنية التحتية للمنصة بأنه نقلل من فرص مخاطر تغيبها أو أعطالها، إضافةً إلى الخدمات المقدمة ورضا المواطنين عليها.

وأشار إلى أنه تم استعراض المنافذ التي سيكون عليها الخدمة، وستكون هناك مكاتب البريد للمواطنين الذين لا يرغبون في التعامل عبر المنصات الإلكترونية والتكنولوجيا بشكل مباشر، وهناك مركز اتصالات لتلقي طلبات المواطنين عبر الاتصال التليفوني، إضافةً إلى التطبيقات عبر الهاتف المحمول للمواطنين.

وقال وزير الاتصالات، إن المنصة أداة في منتهى الأهمية لخلق مجتمع رقمي، منوها بأنها تمثل مصر الرقمية وتقدم الخدمات الحكومية بشكل أسهل وأيسر وأكثر حوكمة وبسهولة وإحكام وبمستوى خدمة عالٍ حتى تليق بالمواطن وتسهل حياته. 

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