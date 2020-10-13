الأهلي يحسم الأمر: محمد إبراهيم خارج حساباتنا

أكد الجهاز الفني بالأهلي، أن محمد إبراهيم، صانع ألعاب الفريق لكرة القدم بمصر المقاصة خارج حسابات القلعة الحمراء.





وقال مصدر بالأهلي، إن محمد إبراهيم خرج من الحسابات الفنية للقلعة الحمراء، وأوقف عملية المفاوضات مع مصر المقاصة.





واستقر الجهاز الفني للفريق، على اصطحاب محمود عبدالمنعم كهربا، الجناح الأيسر بالنادي في رحلة المغرب المقرر انطلاقها الثالثة من عصر اليوم الثلاثاء، استعدادًا لمواجهة الوداد البيضاوي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا والمقرر لها السبت المقبل.





وتعرض محمود عبد المنعم كهربا للإصابة في العضلة الخلفية، خلال مشاركته في مباراة الفريق أمام بيراميدز، وخرج بعد مرور 10 دقائق، وحل بديلًا له السنغالي إليو بادحي.





وأكد الجهاز الطبي أن الفحص المبدئي للاعب كشف عن شكواه من آلام في العضلة الخلفية، وأجري كهربا أشعة وفحص طبي شامل عقب المباراة في إحدي المستشفيات الخاصة أثبتت وجود شد خفيف في العضلة الخلفية.





وحسب مصادر خاصة فأن كهربا يحتاج لبضعة أيام قليلة قبل العودة للتدريبات الجماعية حسب نسبة تفاعل العضلة مع البرنامج العلاجي المكثف الذي سيخضع له، وقالت المصادر ان هناك 3 جلسات علاجية سيخضع لها اللاعب بشكل يومي علي أمل ليكون متواجدًا علي دكة البدلاء خلال مباراة ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا أو يكون لائقًا بشكل كامل لمواجهة الأياب التي ستقام بعدها بأسبوع في القاهرة.





وسيتواجد كهربا في قائمة الفريق التي ستغادر اليوم إلى المغرب برئاسة محمود الخطيب، بجانب محمد الشناوي، حارس المرمي، الذي بات جاهزًا تمامًا لقيادة الفريق الأحمر في المباراة؛ بعد أن شارك في المران بصورة طبيعية لأول مرة صباح أمس.





كما بات إليو بادجي، جاهزًا للمباراة بشكل طبيعي على أن يلحق علي معلول وجيرالدو بالبعثة إلى المغرب بعد انتهاء مهمتهم مع منتخبات بلادهم.