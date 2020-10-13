بسرعة مذهلة.. اقتراب كويكب من الأرض

باتت أمور الكويكبات واصطدامها بالأرض أو اقترابها؛ من الأخبار المتداولة بشكل واسع في الآونة الأخيرة، ففي هذا السياق أكدت وكالة ناسا أن هناك كويكبا بالقرب من الأرض حاليًا و على مسافة أقرب إلى كوكبنا منه إلى القمر.





الكويكب المعروف باسم 2020 TS1 يقترب بشكل غير عادي من الأرض، حيث يتحرك الكويكب بسرعة مذهلة تبلغ 4.2 كيلومترًا في الثانية، وهذا يترجم إلى 15000 كيلومتر في الساعة عندما يقترب من الأرض.





وفي حين أن هذا قد يبدو سريعًا بشكل ما، إلا أنه وفقًا للمعايير الفلكية بطيء نسبيًا، ومع ذلك فإن الكويكب لا يشكل أي تهديد للأرض، فيما تتبعت ناسا الكويكب وقالت إنه لا توجد فرصة لحدوث تصادم، بحسب ما نشرت صحيف "ديلي إكسبريس" البريطانية.





ويبلغ طول الكويكب 6 أمتار فقط، وبهذا الحجم ، فإن الكويكب سيحترق ببساطة إذا اصطدم بالغلاف الجوي للأرض، ليبدو أكثر ككرة نارية في السماء.





ومع ذلك ، تستخدم ناسا رحلات طيران آمنة للكويكبات مثل 2020 TS1 لدراسة تاريخ النظام الشمسي، وتُعرف هذه الكويكبات باسم الأجسام القريبة من الأرض (NEOs)، وعادة ما تكون عبارة عن بقايا من تكوين الشمس والكواكب المحيطة بها.



