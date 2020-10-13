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أخبار العالم

الصحة العالمية: الاعتماد على مناعة القطيع من كورونا عمل غير أخلاقي

الثلاثاء 13/أكتوبر/2020 - 05:56 ص
الصحة العالمية
الصحة العالمية
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شريف سيد
وصف المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم، اتجاه بعض الدول لمناعة القطيع فيما يخص فيروس كورونا المستجد؛ بالعمل غير الأخلاقي. 

وقال مسئول الصحة العالمية إن المسئولين عادة يحاولون الحصول على مناعة القطيع عبر التطعيم، مثلما حدث في الحصبة. 

وافاد "أدهانوم"، وفق ما نقلته وكالة أسوشيتد برس الأمريكية: "بأن مناعة القطيع تتحقق عبر حماية الناس من الفيروس، وليس تعريضهم له". 

واضاف أن المتعافي من فيروس كورونا، يُكوِّن مناعة من الإصابة بالفيروس، إلا أنه ليس من المعروف المدة المحددة لهذه المناعة، ومدى قوتها. 

وأشار تيدروس أيضًا إلى أن منظمة الصحة العالمية سجلت حالات أصيب فيها الأشخاص مرة أخرى، وهو ما يقاوم بعض نظريات المناعة.
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