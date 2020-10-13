مختار جمعة: 2021 بالأوقاف هو عام العلم والوعي ودراسة المقاصد

قال وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة إن عام ٢٠٢١ بالأوقاف هو عام العلم والوعي ودراسة المقاصد الشرعية.





وأوضح وزير الأوقاف في تصريحات اليوم الثلاثاء، أن عام 2021 سيشهد التوسع في البرامج التدريبية وتنوعها، مع توزيع إصدارات رؤية للفكر المستنير ومجموعات متنوعة من إصدارات المجلس الأعلى للشئون الإسلامية على جميع الأئمة، والتوسع في منح الماجستير المجانية التي توفرها الوزارة لجميع العاملين بها.





وأضاف وزير الأوقاف، أن هذا العام سيشهد العديد من البرامج المتخصصة بأكاديمية الأوقاف، والتوسع في الندوات والمحاضرات العامة والمسابقات المتعلقة بفهم المقاصد وإعمال العقل في فهم صحيح النص، والتركيز على مناهج الفهم والتفكير والاستنباط ومراعاة واقع العصر ومستجداته.



