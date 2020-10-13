روسيا تعلن موعد تطعيم شعبها بـ لقاح كورونا الجديد

أعلن كيريل ديميترييف، الرئيس التنفيذي لصندوق الاستثمار المباشر الروسي، بداية استخدام لقاح "سبوتنيك V" الخاص بفيروس كورونا المستجد على نطاق واسع في روسيا في أواخر أكتوبر الجاري، وأوائل نوفمبر المقبل.





وقال في مقابلة مع إذاعة روسيا 24: "نعتقد أن اللقاح سيستخدم على نطاق واسع في روسيا في أواخر أكتوبر الجاري- أوائل نوفمبر المقبل".





وأضاف: "بالطبع ، نأمل أيضًا أن يكون من الممكن الموافقة على استخدام اللقاح الروسي، بما في ذلك في الشرق الأوسط، في وقت مبكر من نوفمبر المقبل".





وأعلن رئيس الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة، كيريل دميترييف، عن نجاح لقاح فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، وذلك عقب إجراء التجارب على 12 ألف مواطن روسي.





وقال المسئول الروسي، في مقابلة مع "روسيا اليوم": "إنه جرى تطعيم 12 ألف شخص روسي وكانت النتائج جيدة للغاية، هناك مستوى جيد جدًا من الأجسام المضادة التي ينتجها لقاحنا، ولذلك بالطبع، التجارب السريرية في روسيا تسير بشكل جيد".



