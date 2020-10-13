مؤلفا الخطة العايمة: التحضير للفيلم استغرق 4 سنوات





وقال أحمد عبد الوهاب فى تصريح لـ "صدى البلد" : فكرة الفيلم بدأنا فى التفكير بها وكتابتها منذ 4 سنوات، وهى فكرة مختلفة وجديدة استوحيناها من بعض المشاهدات المختلفة والتى تم تخزينها فى الذاكرة حتى خرجت الى النور وقررنا أن نقدم الفكرة بطريقة كوميدية فى عمل سينمائى.

ويكمل كريم سامى كيمز قائلا : هذا العمل كان يعتمد على فكرة كيف لفاقدى البصر أن يتعاملوا مع الحياة بطريقة طبيعية، ويمكن أن يقومون ببعض المواقف الصعبة التى قد يصعب على الإنسان الطبيعى فعلها، ومن هنا قررنا تقديمها من خلال شابين يفقدان بصرهما ويعتمد عليهما أحد الأشخاص لسرقة البنك واتصور أنها خطوة أولى فى عالم السينما ودافعا قويا لتقديم أعمال أخرى ومتنوعة سواء كوميدية او تراجيديا.





وشهد العرض الخاص، نجما النادى الأهلى أيمن أشرف وأحمد الشيخ اللذان تربطهما علاقة صداقة قوية بالفنان علي ربيع ونجوم مسرح مصر.

فيما هنأ عدد من أبطال مسرح مصر، كلا من "علي ربيع ومحمد عبد الرحمن" بمناسبة عرض فيلمهما "الخطة العايمة".

وتدور أحداث فيلم الخطة العايمة حول مدير بنك يبدأ في تكوين تشكيل عصابي من 3 أشخاص لسرقة البنك الذي يعمل به وتتوالى الأحداث في إطار كوميدي.

"الخطة العايمة" بطولة على ربيع ومحمد عبد الرحمن وغادة عادل وعمرو عبد الجليل بيومى فؤاد وبسنت صيام وهشام محمد شرف وعدد من ضيوف الشرف على رأسهم صلاح عبد الله وشريف رمزى، وهو من تأليف أحمد عبد الوهاب وكريم سامى، وإخراج معتز التونى.

اعرب احمد عبد الوهاب وكريم سامى كيمز مؤلفا فيلم "الخطة العايمة" عن سعادتهما بما حققه العمل من نجاح حتى الان بعد عرضه فى السينما منذ ايام قليلة.