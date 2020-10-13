محافظ دمياط توجه بتحرير محاضر بيئية ضد واقعة حرق قش الأرز في أحد الأراضي

تفقدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط ، طريق ترعه السلام ولاحظت انبعاث الادخنة نتيجة لحرق قش الارز ، ووجهت تعليماتها بتحرير محاضر بيئية حيال واقعة حرق قش الأرز بإحدى الأراضى الزراعية الواقعة بطريق ترعة السلام - عزب النهضة.





وأكدت محافظ دمياط ، على ضرورة رصد كافة حالات حرق قش الارز ومنعها في المهد ، حفاظا على صحة المواطنين ، ومايسببه حرق قش الأرز من أضرار بيئية وصحية خطيرة.





وشددت محافظ دمياط ، على ضرورة إحكام الرقابة على الأراضى لمنع تلك الظاهرة ، التى تؤدى الى تلوث الهواء وظهور السحابة السوداء و الإضرار بصحة وسلامة المواطنين.





وأكدت على ضرورة مخاطبة مديرية الزراعة، بتوعية المزارعين بأساليب تعظيم الاستفادة الاقتصادية من المخلفات الزراعية و إتخاذ كافة الإجراءات الحاسمة تجاه من يقوم بحرق قش الأرز.





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