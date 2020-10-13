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محافظات

محافظ دمياط توجه بتحرير محاضر بيئية ضد واقعة حرق قش الأرز في أحد الأراضي

الثلاثاء 13/أكتوبر/2020 - 02:09 م
صدى البلد
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زينب الزغبي
تفقدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، طريق ترعه السلام ولاحظت انبعاث الادخنة نتيجة لحرق قش الارز ، ووجهت تعليماتها بتحرير محاضر بيئية حيال واقعة حرق قش الأرز بإحدى الأراضى الزراعية الواقعة بطريق ترعة السلام - عزب النهضة.

وأكدت محافظ دمياط ، على ضرورة رصد كافة حالات حرق قش الارز ومنعها في المهد ، حفاظا على صحة المواطنين ، ومايسببه حرق قش الأرز من أضرار بيئية وصحية خطيرة.

وشددت محافظ دمياط ، على ضرورة إحكام الرقابة على الأراضى لمنع تلك الظاهرة ، التى تؤدى الى تلوث الهواء وظهور السحابة السوداء و الإضرار بصحة وسلامة المواطنين.

وأكدت على ضرورة مخاطبة مديرية الزراعة، بتوعية المزارعين بأساليب تعظيم الاستفادة الاقتصادية من المخلفات الزراعية و إتخاذ كافة الإجراءات الحاسمة تجاه من يقوم بحرق قش الأرز.

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محافظ دمياط توجه بتحرير محاضر بيئية ضد واقعة حرق قش الأرز في أحد الأراضي
محافظ دمياط توجه بتحرير محاضر بيئية ضد واقعة حرق قش الأرز في أحد الأراضي
محافظ دمياط توجه بتحرير محاضر بيئية ضد واقعة حرق قش الأرز في أحد الأراضي
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