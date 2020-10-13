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تعليم

شرط للدخول.. جامعة الأهرام الكندية تلزم جميع الطلاب بارتداء الكمامة

الثلاثاء 13/أكتوبر/2020 - 05:20 م
صورة أرشفية
صورة أرشفية
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حسام الفقي
أعلنت لجنة التوجيه والرعاية الصحية بجامعة الأهرام الكندية عبر صفحتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، عدم السماح للطلاب بدخول الحرم الجامعي أو ركوب الباصات من دون ارتداء الكمامة.

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وقررت جامعة الأهرام الكندية، عمل فحص طبى على العاملين بالجامعة لفحص وعلاج الأمراض المزمنة مثل الضغط والسكر (الضغط و السكر )  برعاية د. فاروق إسماعيل رئيس جامعة الأهرام الكندية.
 
وكانت الكلية حددت يوم الأحد الموافق ٢٠٢٠/١٠/٤ موعدًا لبدء عمل الفحوصات اللازمة لجميع العاملين بالجامعة بمعرفة الفرق الطبية التابعة لإدارة ٦ أكتوبر الصحية وذلك فى العيادة المركزية للجامعة بمبني الفصول والمدرجات.

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ويأتي هذا الفحص بناءً على توجيهات الدكتورة هالة زايد، وزير الصحة والسكان، وتفعيلا لمبادرة رئيس الجمهورية (١٠٠ مليون صحة) لفحص وعلاج الأمراض المزمنة (الضغط و السكر) والتي تهدف إلى الاكتشاف المبكر لمتابعة الفحص والعلاج والحد من مرضية ومضاعفات ووفيات الأمراض المزمنة.

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