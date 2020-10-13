شرط للدخول.. جامعة الأهرام الكندية تلزم جميع الطلاب بارتداء الكمامة

وقررت جامعة الأهرام الكندية، عمل فحص طبى على العاملين بالجامعة لفحص وعلاج الأمراض المزمنة مثل الضغط والسكر (الضغط و السكر ) برعاية د. فاروق إسماعيل رئيس جامعة الأهرام الكندية.

وكانت الكلية حددت يوم الأحد الموافق ٢٠٢٠/١٠/٤ موعدًا لبدء عمل الفحوصات اللازمة لجميع العاملين بالجامعة بمعرفة الفرق الطبية التابعة لإدارة ٦ أكتوبر الصحية وذلك فى العيادة المركزية للجامعة بمبني الفصول والمدرجات.





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ويأتي هذا الفحص بناءً على توجيهات الدكتورة هالة زايد، وزير الصحة والسكان، وتفعيلا لمبادرة رئيس الجمهورية (١٠٠ مليون صحة) لفحص وعلاج الأمراض المزمنة (الضغط و السكر) والتي تهدف إلى الاكتشاف المبكر لمتابعة الفحص والعلاج والحد من مرضية ومضاعفات ووفيات الأمراض المزمنة.