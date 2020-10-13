AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

الفريق مهاب مميش فى ضيافة نادى سموحة

الثلاثاء 13/أكتوبر/2020 - 06:37 م
الفريق مهاب مميش
الفريق مهاب مميش والمهندس فرج عامر
Advertisements
حسام الحارتي
  استقبل المهندس محمد فرج عامر رئيس نادى سموحة الفريق مهاب مميش الرئيس السابق  لهيئة قناة السويس بمقر النادي.

 وتبادل الطرفان الآراء حول قضايا الرياضة ومستقبل الوطن في ظل التطورات التي تشهدها الدولة المصرية من كافة الاتجاهات واهتمام الرئيس السيسي بالنشاط الرياضي .

وأشاد الفريق مهاب مميش بالإنجازات التي حققها نادي سموحة في ظل قيادة المهندس فرج عامر قيادة النادي .

ويواصل الفريق الكروى الأول بنادى سموحة تحت قيادة أحمد سامى المدير الفنى تدريباته على ملعب النادى فى الخامسة من مساء اليوم، استعدادا لمواجهة مصر المقاصة فى الجولة الـ33 فى بطولة الدورى العام. 

يسبق التدريب محاضرة فنية للجهاز لشرح خطة الفريق التى سيخوض بها مباراة المقاصة خاصة بعدما استعاد الفريق العديد من العناصر الهامة على رأسهم الهانى سليمان حارس المرمى بعد شفائه من الإصابة التى تعرض لها خلال مواجهة الاتحاد السكندرى فى الدورى. 

ويواصل صلاح محسن تنفيذ برنامجه العلاجى تحت اشراف الجهاز الطبى لحين تحديد مدى قدرته على المشاركة فى مباراة الفريق المقبلة أمام المقاصة خصوصا وأنه مازال يعانى من الآم فى العضلة الخلفية. ووجه أحمد سامى المدير الفنى للفريق الشكر إلى المهندس فرج عامر رئيس النادى على دعمه الدائم للجهاز الفنى واللاعبين وأكد أن الجلسة التى حضرها رئيس سموحة كانت بمثابة جلسة أبوية وجه خلالها الشكر إلى اللاعبين على الأداء الرجولى فى المباريات الأخيرة رغم الظروف التى يمر بها والإرهاق الشديد بسبب ضغط المباريات.  

وأضاف سامى أنه يركز حاليا على مباراة المقاصة من أجل الفوز بنقاطها لتأكيد جدارة الفريق بالحصول على المركز الخامس فى جدول الدورى العام للحصول على فرصة للمشاركة فى البطولة العربية للأندية القادمة.
AdvertisementS

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

حمادة صدقي في موقف حرج داخل نادي سموحة بعد التعادل مع أسوان

فرج عامر يجتمع بلاعبى سموحة لتحفيزهم قبل مباراة الزمالك

لم أهرب من طنطا.. أحمد سامي: أحلامي مع سموحة بلا حدود

عرض خرافي لـ حسام حسن مهاجم سموحة

فرج عامر: أحمد سامي شرفني ورفع رأسي

سموحة يخوض تدريبات شاقة استعدادا لمواجهة حرس الحدود

ترشيحاتنا

شوبير: ناصر ماهر أفضل من عبد الله السعيد.. والزمالك استفاد من هدية الأهلي بالتعادل مع بيراميدز

القصة الكاملة للعثور على تمساح بـ ترعة الفاروقية في الغربية.. صور

محمود الليثي معلنا إصابته بـ كورونا: ادعوا لمراتي وابني

حان الوقت للتحول.. دعوات لـ الاتحاد الأوروبي للشراسة مع تهديدات أردوغان

مفاجأة.. الزمالك يستقر على بيع ساسي بعد دوري أبطال إفريقيا

الرجاء المغربي يصدم الزمالك بشأن مشاركة حميد أحداد

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ الدانتيل الأبيض.. درة تستعرض جمالها على إنستجرام.. شاهد

بعد طرحها أرخص سيارة في مصر.. سوزوكي تتحد مع تويوتا لإنتاج جيميني suzuki jimny .. صور

«وداد».. حكاية فيلم شهد أول ظهور لـ أم كلثوم على الشاشة .. ومؤامرة أدت لتدخل خبير ألماني لإخراجه