اكتمال النصاب القانوني لعمومية الخماسي الحديث

عقـد ظهـر اليـوم الثـلاثـاء 13 أكتوبر اجتماع الجمعيـة العموميـة غير العادية والجمعية العمومية العادية للاتحـاد المصـري للخماسـي الحديـث برئاسـة المهنـدس شـريـف العـريـان رئيـس الاتحـاد وبحضـور أعضـاء مجلس إدارة الاتحاد وهاشم يس المدير التنفيذى وعادل عبد السميع المدير المالى ومراقب الحسابات والمستشار نزار السعيد مشرفا على الجمعية العمومية غير العادية والعادية والدكتور محمد عبد العزيز غنيم نائبا عن اللجنة الأوليمبية المصرية .
واكتمل النصاب القانونى للجمعية العمومية بحضور مندوبى جميع الهيئات والأندية أعضاء الجمعية العمومية التى لها حق الحضور وهم : الشمس ، طلائع الجيش ، اتحاد الشرطة الرياضى ، المؤسسة العسكرية الرياضية بالهايكستب ، الرحاب ، مدينتى ، النصر ، 6 أكتوبر ، نادى البنك الاهلى ، الجزيرة ، سبورتنج كاسل ، سموحة.
اعتمد الأعضاء جميع بنود جدول الأعمال المدون بلائحة الاتحاد ، ويتضمن التصديق على محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية العام الماضى ، وما ورد به ، والنظر فى تقرير مجلس إلادارة عن أعماله فى السنة المالية المنتهية فى 30 يونيو الماضى ، واعتماد الميزانية والحساب الختامى للسنة المالية المنتهية فى 30 يونيو الماضى ، ومشروع الموازنة عن العام المالى 2020 / 2021، وتحديد مكافأة مراقب الحسابات ، والمكافاة المالية الشهرية للمدير التنفيذى ، والمدير المالى ، والنظر فى المقترحات المقدمة من الهيئات الرياضية أعضاء الجمعية العمومية ، وأخيرا ما يستجد من أعمال .
وأثنى الجميع على الإنجازات التى حققها الاتحاد المصرى للخماسي الحديث خلال الفترة الماضية ومن أهمها الحصول على ميداليتين ذهبية وفضية ببطولة كأس العالم والتى أقيمت بالقاهرة فبراير 2020 قبل توقف النشاط الرياضى بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد ، حيث تمنى الجميع التوفيق للاتحاد المصرى للخماسي الحديث برئاسة المهندس شريف العريان وأعضاء مجلس الإدارة على المجهود المبذول للإعداد لأوليمبياد طوكيو 2021 وذلك لرفع راية مصر وتحقيق ميدالية أوليمبية فى طوكيو 2021.