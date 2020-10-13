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رياضة

اكتمال النصاب القانوني لعمومية الخماسي الحديث

الثلاثاء 13/أكتوبر/2020 - 06:35 م
عمـوميــة الخمـاسـى
عمـوميــة الخمـاسـى الحـديــث
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محمد سمير
‎عقـد ظهـر اليـوم الثـلاثـاء 13 أكتوبر اجتماع الجمعيـة العموميـة غير العادية والجمعية العمومية العادية للاتحـاد ‏المصـري للخماسـي الحديـث برئاسـة المهنـدس شـريـف العـريـان رئيـس ‏الاتحـاد وبحضـور أعضـاء مجلس إدارة الاتحاد وهاشم يس المدير التنفيذى وعادل عبد السميع المدير ‏المالى ومراقب الحسابات والمستشار نزار السعيد مشرفا على الجمعية العمومية غير العادية والعادية والدكتور محمد عبد العزيز غنيم نائبا عن اللجنة الأوليمبية المصرية .‏


واكتمل النصاب القانونى للجمعية العمومية بحضور مندوبى جميع ‏الهيئات والأندية أعضاء الجمعية العمومية التى لها حق الحضور وهم : الشمس ، طلائع الجيش ، اتحاد الشرطة الرياضى ، المؤسسة العسكرية الرياضية بالهايكستب ، الرحاب ، مدينتى ، النصر ، 6 أكتوبر ، نادى البنك الاهلى ، الجزيرة ، سبورتنج كاسل ، سموحة.


اعتمد الأعضاء جميع بنود جدول الأعمال المدون بلائحة الاتحاد ، ‏ويتضمن التصديق على محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية العام ‏الماضى ، وما ورد به ، والنظر فى تقرير مجلس إلادارة عن أعماله فى السنة ‏المالية المنتهية فى 30 يونيو الماضى  ، واعتماد الميزانية والحساب الختامى ‏للسنة المالية المنتهية فى 30 يونيو الماضى ، ومشروع الموازنة عن العام ‏المالى 2020 / 2021، وتحديد مكافأة مراقب الحسابات ، والمكافاة المالية ‏الشهرية للمدير التنفيذى ، والمدير المالى ، والنظر فى المقترحات المقدمة من ‏الهيئات الرياضية أعضاء الجمعية العمومية ، وأخيرا ما يستجد من أعمال . ‏


وأثنى الجميع على الإنجازات التى حققها الاتحاد المصرى للخماسي الحديث ‏خلال الفترة الماضية ومن أهمها الحصول على ميداليتين ذهبية وفضية ببطولة كأس العالم والتى أقيمت بالقاهرة فبراير 2020 قبل توقف النشاط الرياضى بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد ، حيث تمنى الجميع التوفيق للاتحاد المصرى ‏للخماسي الحديث برئاسة المهندس شريف العريان وأعضاء مجلس الإدارة على ‏المجهود المبذول للإعداد لأوليمبياد طوكيو 2021 وذلك لرفع راية مصر وتحقيق ميدالية أوليمبية فى طوكيو 2021.‏
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