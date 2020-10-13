توفير عملة صعبة ووظائف .. برلماني يوضح 5 فوائد لإنشاء مدرسة للفنون

أيد حسن السيد عضو مجلس النواب، البروتوكول الذى تم توقيعه بتعاون المشترك للإعلان عن إطلاق مدرسة أكاديمية الفنون للتكنولوجيا التطبيقية، والتي تُعد أول مدرسة تكنولوجيا تطبيقية متخصصة في مجالات تكنولوجيا الحرف والمهارات التقنية للصناعات الثقافية في كافة مجالات الفنون، فضلًا عن اكتشاف الموهوبين بالمدارس ودعم الأنشطة الإبداعية.
وقال "السيد" لـ"صدى البلد"، إن مصر تمتلك شبابا واعدا ومبتكرا وقادرا على العمل فى كافة المجالات، لافتا إلى أن الفترة الماضية كانت تشهد تدريبا للشباب فى ورش صغيرة على العمل على تصنيع الصناعات الصغيرة مثل الفضة والمشغولات الذهبية والحرف الأخرى، وأغلبها يتم عرضها فى شوارع العاصمة مثل خان الخليلي بالحسين وغيرها.
وأشار عضو مجلس النواب إلى أن وجود مدرسة متخصصة لاكتشاف المواهب وتطويرها وتعليم الطلاب الفن الأصيل من تكنولوجيا وفنون الحرف وغيرها سيكون هناك جيل جديد قادر على التصدير وتوفير العملة الصعبة من خلال إنشاء مشروعات صغيرة، تتيح فرص عمل جديدة وغيرها من الفوائد التى تصب فى صالح المواطن والدولة.
جاء ذلك بعد أن شهد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، اليوم، مراسم توقيع بروتوكول تعاون مشترك للإعلان عن إطلاق مدرسة أكاديمية الفنون للتكنولوجيا التطبيقية، والتي تُعد أول مدرسة تكنولوجيا تطبيقية متخصصة في مجالات تكنولوجيا الحرف والمهارات التقنية للصناعات الثقافية في كافة مجالات الفنون، فضلًا عن اكتشاف الموهوبين بالمدارس ودعم الأنشطة الإبداعية.