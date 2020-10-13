توفير عملة صعبة ووظائف .. برلماني يوضح 5 فوائد لإنشاء مدرسة للفنون

أيد حسن السيد عضو مجلس النواب، البروتوكول الذى تم توقيعه بتعاون المشترك للإعلان عن إطلاق مدرسة أكاديمية الفنون للتكنولوجيا التطبيقية، والتي تُعد أول مدرسة تكنولوجيا تطبيقية متخصصة في مجالات تكنولوجيا الحرف والمهارات التقنية للصناعات الثقافية في كافة مجالات الفنون، فضلًا عن اكتشاف الموهوبين بالمدارس ودعم الأنشطة الإبداعية.





وقال "السيد" لـ"صدى البلد"، إن مصر تمتلك شبابا واعدا ومبتكرا وقادرا على العمل فى كافة المجالات، لافتا إلى أن الفترة الماضية كانت تشهد تدريبا للشباب فى ورش صغيرة على العمل على تصنيع الصناعات الصغيرة مثل الفضة والمشغولات الذهبية والحرف الأخرى، وأغلبها يتم عرضها فى شوارع العاصمة مثل خان الخليلي بالحسين وغيرها.





وأشار عضو مجلس النواب إلى أن وجود مدرسة متخصصة لاكتشاف المواهب وتطويرها وتعليم الطلاب الفن الأصيل من تكنولوجيا وفنون الحرف وغيرها سيكون هناك جيل جديد قادر على التصدير وتوفير العملة الصعبة من خلال إنشاء مشروعات صغيرة، تتيح فرص عمل جديدة وغيرها من الفوائد التى تصب فى صالح المواطن والدولة.





جاء ذلك بعد أن شهد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، اليوم، مراسم توقيع بروتوكول تعاون مشترك للإعلان عن إطلاق مدرسة أكاديمية الفنون للتكنولوجيا التطبيقية، والتي تُعد أول مدرسة تكنولوجيا تطبيقية متخصصة في مجالات تكنولوجيا الحرف والمهارات التقنية للصناعات الثقافية في كافة مجالات الفنون، فضلًا عن اكتشاف الموهوبين بالمدارس ودعم الأنشطة الإبداعية.









ووقع البروتوكول الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفني، والدكتور أشرف زكي رئيس أكاديمية الفنون، في حضور عدد من قيادات الوزارتين.









وقال الدكتور طارق شوقي، إن مدرسة أكاديمية الفنون للتكنولوجيا التطبيقية تأتي ضمن خطة وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لتطوير منظومة التعليم الفني والتدريب المهني بهدف تحسين نوعية مخرجات ومستويات الأخصائيين الفنيين، مشيرًا إلى دور الفن والثقافة فى تشكيل عقول وسلوكيات المجتمع، وخطة الوزارة نحو إيلاء مزيد من الاهتمام بهذا المجال وضرورة المشاركة والإسهام في رقي الفكر والفن والقيم الإنسانية، والاتجاه بالفنون اتجاهًا قوميًا يرعى تراث البلاد وأصالتها عن طريق تعليمها بصورة صحيحة تؤهل لإعداد كوادر متخصصة في مختلف المجالات الفنية.









وأوضح وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن مدرسة أكاديمية الفنون للتكنولوجيا التطبيقية تهدف إلى إعداد فنيين متخصصين في مجال تكنولوجيا الحرف والفنيات والمهارات التقنية للصناعات الثقافية في كافة مجالات الفنون مثل تكنولوجيا تركيب وتشغيل أجهزة التصوير، وأجهزة الصوت، وأجهزة الإضاءة، ذلك بالإضافة إلى تكنولوجيا صناعة وتحريك الدمُى والعرائس، وتكنولوجيا صناعة وتركيب وإصلاح الآلات الموسيقية، وتكنولوجيا تفصيل ملابس وأزياء وأحذية العروض الفنية، وتكنولوجيا إدارة خشبة مسرح وغيرهم.



