الإرهاب أهم الأدوات.. سمير فرج: حروب الجيل الرابع والخامس تفكك مفاصل الدولة من الداخل

قال اللواء سمير فرج الخبير الاستراتيجي، إن الهدف من الحروب التقليدية هو نظام للدول المعادية من خلال تدمير قوتها العسكرية والسياسية. إسقاطتدمير





وأضاف سمير فرج، في حواره ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع على قناة "الحياة"، أن حروب الجيل الرابع والخامس تستهدف إسقاط الدول ليس بالقوة العسكرية ولكن بتفكيك مفاصل الدولة من الداخل.





وتابع سمير فرج، "حروب الجيل الرابع والخامس تحقق الأهداف بأقل خسائر بشرية وتعد أقل كلفة من الحروب التقليدية، وحروب الجيل الرابع تفكك مفاصل الدولة بكامل عناصرها".





وأكمل سمير فرج " بدأت تظهر حروب الجيل الرابع والخامس التي تعتمد على نشر الشائعات وهدم الدول من الداخل ".





ولفت سمير فرج إلى " الإرهاب أحد أهم أدوات حروب الجيل الرابع والخامس، إضافة إلى إطلاق سمعة سيئة للدول بما يضعف موقفها الاقتصادي والسياسي داخل الدولة المراد تفكيكها".





وأكمل سمير فرج "أمريكا خسرت خسائر بشرية رهيبة في حرب فيتنام مما أدى إلى التفكير في طريقة جديدي في الحروب تكون بعيدة عن المواجهات المباشرة بين الجيوش، وتم التوصل إلى حروب الجيل الرابع والخامس".