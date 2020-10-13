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المركز القومي للبحوث: نعمل على محاور عديدة لإنتاج لقاح ضد كورونا ..فيديو

الثلاثاء 13/أكتوبر/2020 - 08:12 م
لقاح فيروس كورونا
لقاح فيروس كورونا
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إبراهيم القادري
قال الدكتور ممدوح معوض نائب رئيس المركز القومي للبحوث، إن سرعة إنتاج لقاح لفيروس كورونا أصبحت أكثر أهمية الآن، وهذا ما تسعى إليه دول العالم، مؤكدًا أن المركز القومي للبحوث أنتج العديد من اللقاحات.

وأضاف "معوض"، في مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم" المذاع علي قناه "دي إم سي"، أن من اللقاحات التي تم إنتاجها "لقاح للحمض النووي الخاص بفيروس كورونا كامل، ولقاح للفيروس الكامل غير النشط، ولقاح من الفيروس نفسه".

وأوضح ممدوح معوض ، أننا عملنا على تطوير جميع هذه اللقاحات بالتوازي، ومنها لقاح نجح وهو الفيروس الميت، ونقوم بحقنه في المريض ولا يسبب أى أعراض جانبية، وتم تسجيله في منظمة الصحة العالمية.

وتابع أن اللقاح أخذ جميع الموافقات عليه وقمنا بالانتهاء من التجارب قبل الإكلينيكية وهي التي تتم على الحيوانات وأظهر نتائج مبشرة جدا، ونعمل على محاور عديدة لإنتاج لقاح ضد فيروس كورونا.

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