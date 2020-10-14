استعدادات بكليات جامعة عين شمس للعام الدراسي الجديد.. تعاقد مع شركة لتعقيم وتطهير المدرجات وتقسيم الدفعات إلى مجموعات.. وتقليل أعداد الطلاب بالمدرجات إلى النصف

- استعدادات زراعة عين شمس: تقليل أعداد الطلاب داخل القاعات إلى النصف
- ألسن عين شمس تعلن استعدادها لبدء العام الدراسي الجديد
- استعدادات صيدلة عين شمس للعام الجامعي 2020 /2021
قال الدكتور أحمد جلال عميد كلية زراعة جامعة عين شمس، إن الدراسة ستبدأ في 17 أكتوبر الجاري حسب قرارات المجلس الأعلى للجامعات المصرية، لذلك وضعت الكلية خطة لتأمين الطلاب وعدم تعرضهم للتجمعات وأيضا وضع مطهرات في كل أماكن الكلية.
وأضاف أحمد جلال خلال تصريحاته لـ صدى البلد، أن قسم الكيمياء يقوم بتحضير كمية كبيرة من المطهرات والكحول الجيل لمواجهة فيروس كورونا لوضعها بالكلية، منوهًا إلى أن الكلية سوف تقوم بالاكتفاء الذاتي من المطهرات من إنتاج الكلية لحماية الطلاب وأيضًا أعضاء هيئة التدريس والعاملين بالكلية.
وأوضح الدكتور أحمد جلال أن الكمامة إجباري لكل العاملين بالكلية، مع إجراء المسح الحراري لجميع الطالب قبل دخول الكلية، وتقليل أعداد الطلاب داخل القاعات الى نصف السعة الاستيعابية للقاعات والتركيز التام على التباعد بين الطلاب داخل القاعات وتقليل عدد ساعات المحاضرات وتنظيم الجداول الدراسية بتقليل عدد الأيام المقررة للحضور إلي ثلاثة أيام فقط وباقي ايام الاسبوع يكون عن طريق التعليم الاون لاين.
وأشار إلى أن الكلية استعدت لاستقبال الطلاب بالحرم الجامعي مع أول أيام الدراسة، وتنفيذ قرارات وزارة التعليم العالي بالالتزام بالتعليم الهجين من داخل المنازل وتقليل عدد أيام الحضور بمقر الجامعة.
قالت الدكتورة سلوى رشاد عميدة كلية الألسن بجامعة عين شمس، إن إدارة الكلية قائمة على تنفيذ خطة لصيانة وتطوير منشآت ومرافق الكلية فى إطار الاستعدادات للعام الدراسي الجديد.
وذلك تحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس الجامعة، الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، تشمل الخطة صيانة مباني الكلية من مدرجات ومكاتب أعضاء هيئة التدريس ودورات مياه؛ بهدف الوقوف على ما يستلزم تطويره وإجراء عمليات صيانة شاملة لممتلكات الكلية من بنية تحتية وأثاث.
وأشارت الدكتورة سلوى رشاد عميد الكلية، إلى أن إدارة الكلية تعمل بكامل طاقتها من كوادر فنية متخصصة وإداريين ورجال الدفاع المدني بهدف الاستعداد للعام الدراسي الجديد مبكرًا، مشددة على أن الكلية تحرص على توفير أفضل الإمكانيات لخدمة أبناء الكلية الجدد والقدامى وتوفير كل سُبل الراحة والأمان لهم ليتسنى لهم وضع كامل طاقاتهم في الحياة الدراسية بشكل فعال يتيح لهم الاستفادة من الخبرات الأكاديمية التي يقدمها لهم أساتذة الكلية.
أجرت الدكتورة سلوى رشاد عميد كلية الألسن بجامعة عين شمس، يرافقها أ.د محمد الفيومي رئيس قسم العمارة وتنسيق المواقع بكلية الهندسة والقائم على عمليات التطوير بالجامعة ضمن فريق العمل التابع لمركز استشارات كلية الهندسة، والدكتور أيمن فريد بمركز استشارات كلية الهندسة وعدد من المهندسين بالإدارة الهندسية بالجامعة، جولة تفقدية للأماكن المفتوحة بالكلية للطلاب، وفق تعليمات معالى الأستاذ الدكتور محمود المتيني رئيس الجامعة والدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وتأتى تلك الجولة التفقدية في رد فعل سريع من إدارة الكلية، بعد إعلان تأسيس ١٣ قاعة تعليمية تتسع لـ ٢٢ طالبا بحد أقصى في كل قاعة، لتدعيم البرامج الجديدة بالكلية وتطوير القاعات التعليمية وتزويدها بكل الأجهزة التكنولوجية، والتي من المزمع الانتهاء منها في غضون أيام.
وأكدت عميدة الكلية، أن إدارة الكلية وضعت خلال تصوراتها لمشروع الإنشاءات أيضًا خلق متنفس جديد للطلاب، موضحة أن مركز استشارات كلية الهندسة بالجامعة يعمل بالتوازى مع أعمال الإنشاءات على توفير أماكن مفتوحة لجلوس الطلاب بها خلال فترات الراحة بين المحاضرات، مزودة بمقاعد ومظلات لحمايتهم من أشعة الشمس، كذلك يجرى العمل على إنشاء دورات مياه جديدة بساحة الكلية لتلبية متطلبات الحياة الجامعية للطلاب، كما سيتم العمل على تزويد مشتل الكلية بعدد من المقاعد والمظلات لخلق بيئة مناسبة لجلوس الطلاب خلال يومهم الدراسي بالكلية.
صرح الدكتور خالد أبو شنب القائم بعمل عميد كلية الصيدلة ووكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث بأن الكلية قامت بعمل جميع الاستعدادات واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية التي أقرتها جامعة عين شمس لبدء العام الجامعي ٢٠٢٠ /٢٠٢١.
وقال الدكتور خالد ابو شنب خلال تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" إنه تم اتخاذ حزمة من الإجراءات الوقائية قبل وأثناء وبعد المحاضرات، لضمان سلامة الطلاب، حيث تم تقسيم الطلاب على البوابات وتحديد علامات أرضية تراعى ترك مسافة مترين بين كل طالب والآخر تجنبًا لحدوث أي تزاحم.
وقامت الكلية بالتعاقد مع شركة لتعقيم وتطهير المدرجات وتم تقسيم الدفعات إلى مجموعات بحيث يضمن التباعد الاجتماعي بين الطلاب، كما تم التنبيه على الطلاب بعدم الدخول بدون الكمامات.
وأوضحت الدكتورة أماني أسامة وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب وقائم بعمل وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بأنه سيتم تطبيق نظام التعليم الهجين وهو دمج التعليم عن بعد والتعليم وجها لوجه لضمان سلامة الطلاب الجدد والقدامى، مؤكدة أن صحة وسلامة الطلاب هي من أولويات الكلية، ودائما ما نسعى إليه حتى في معاملنا نطبق شروط الأمان والسلامة.