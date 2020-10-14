استعدادات بكليات جامعة عين شمس للعام الدراسي الجديد.. تعاقد مع شركة لتعقيم وتطهير المدرجات وتقسيم الدفعات إلى مجموعات.. وتقليل أعداد الطلاب بالمدرجات إلى النصف

استعدادات زراعة عين شمس: تقليل أعداد الطلاب داخل القاعات إلى النصف

قال الدكتور أحمد جلال عميد كلية زراعة جامعة عين شمس، إن الدراسة ستبدأ في 17 أكتوبر الجاري حسب قرارات المجلس الأعلى للجامعات المصرية، لذلك وضعت الكلية خطة لتأمين الطلاب وعدم تعرضهم للتجمعات وأيضا وضع مطهرات في كل أماكن الكلية.





وأضاف أحمد جلال خلال تصريحاته لـ صدى البلد، أن قسم الكيمياء يقوم بتحضير كمية كبيرة من المطهرات والكحول الجيل لمواجهة فيروس كورونا لوضعها بالكلية، منوهًا إلى أن الكلية سوف تقوم بالاكتفاء الذاتي من المطهرات من إنتاج الكلية لحماية الطلاب وأيضًا أعضاء هيئة التدريس والعاملين بالكلية.





وأوضح الدكتور أحمد جلال أن الكمامة إجباري لكل العاملين بالكلية، مع إجراء المسح الحراري لجميع الطالب قبل دخول الكلية، وتقليل أعداد الطلاب داخل القاعات الى نصف السعة الاستيعابية للقاعات والتركيز التام على التباعد بين الطلاب داخل القاعات وتقليل عدد ساعات المحاضرات وتنظيم الجداول الدراسية بتقليل عدد الأيام المقررة للحضور إلي ثلاثة أيام فقط وباقي ايام الاسبوع يكون عن طريق التعليم الاون لاين.



