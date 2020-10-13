صندوق التنمية الثقافية: تم إطلاق مبادرة "صنايعية مصر" بأمر من الرئيس السيسي عام 2019.. فيديو

قال الدكتور فتحي عبد الوهاب، رئيس صندوق التنمية الثقافية، إن بداية مبادرة " صنايعية مصر " أطلقت عندما أشار الرئيس عبد الفتاح السيسي بذلك عام 2019 وتم التكليف للوزارات الحكومية جميعا.





وأضاف «عبد الوهاب» خلال لقائه التليفزيوني فى برنامج "الحقيقة" المذاع على قناة "إكسترا نيوز" الفضائية، أن بعد إشارة الرئيس السيسي لهذه المبادرة، قامت الدكتورة ايناس عبد الدايم وزيرة الثقافة الدعم بكل القوي، وتم البدأ فى هذه المبادرة.





وتابع رئيس صندوق التنمية الثقافية، أنه تم طرح فكرة المبادرة وتشغيلها على مرحلتين، كل مرحلة فى 8 أشهر على عامين، موضحا أن هذه المبادرة ليس لها علاقة بالحرف نهائيا، مشيرا إلى أننا سوف نقوم بتأهيل المواطنين الذين ليس لديهم أي حرف نهائيا فى تخصصات مختلفة.





وتنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد القتاح السيسى رئيس الجمهورية باطلاق المبادرة الرئاسية صنايعية مصر وفى ذكرى انتصارات اكتوبر المجيدة سلمت الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، شهادات تخريج الدفعة الأولى للدراسين بالمبادرة والتى نظمتها وزارة الثقافة، ممثلة في صندوق التنمية الثقافية برئاسة الدكتور فتحى عبد الوهاب وهدفت الى تدريب وتأهيل الموهوبين على الحرف التراثية واليدوية التقليدية من خلال برامج متخصصة وذلك بمركز الحرف التقليدية بالفسطاط وبحضور مجموعة من الفنانين والمهتمين بالشأن التراثي.





اعلنت عبد الدايم سعادتها بتزامن ذكرى انتصارات اكتوبر مع تخريج الدفعة الاولى للدارسين بمبادرة صنايعية مصر وقالت إن الحرف اليدوية التقليدية تعكس الطابع المضئ لعظمة اقدم حضارات التاريخ وتبرز تفرد الهوية الوطنية باعتبارها أحد مفردات التراث المصرى ، واشارت ان الاهتمام باعادة احيائها وتنميتها وتطويرها يأتي تماشيًا مع استراتيجية الدولة لخلق جيل جديد من الحرفيين المبدعين وفتح مجالات عمل جديدة تمثل مشروعات اقتصادية تساهم فى تنمية الدخل القومى وتحقيق محاور التنمية المستدامة ، ووجهت الشكر للقائمين على تنفيذ المبادرة معربةً عن ثقتها الكاملة في قدرتهم على اعداد اجيال من الحرفيين المهرة خلال الأعوام المقبلة ، واشادت بالمنتجات التى تميزت بالاتقان مؤكدة ان الخريجين هم ثمرة الحفاظ على الحرف التقليدية التى تمثل احد فروع التراث المادي واعلنت عن استمرار المبادرة وبدء الاستعداد لاستقبال الدفعة الثانية منها .



