AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

الصحة: اقتربنا من تصنيع اللقاح الصيني في مصر.. وعلاج ترامب ليس مرخصا

الثلاثاء 13/أكتوبر/2020 - 09:56 م
صدى البلد
Advertisements
قسم التوك شو
قالت نهي عاصم، مستشارة وزيرة الصحة، إن التجربة الإكلينيكية تتم في مصر بالتنسيق مع الجانب الصيني، وسنبدأ في تصنيع اللقاح الصيني فور التأكد من فاعليته بالتوازي مع منظمات أخرى تضمن تنظيم التوزيع العادل للقاح على المواطنين. 

وأكدت "عاصم"، في مداخلة هاتفية ببرنامج «كلمة أخيرة» مع الإعلامية لميس الحديدي على قناة «on»، أن مصر في مرحلة دراسة اللقاح الصيني ثم إنتاج العقار، والمرحلة الثالثة كافية لمعرفة فعالية اللقاح والتجربة السريرية أقيمت في 4 دول حول العالم وخطط تصنيع اللقاح يتم التجهيز لها مسبقا. 

وأضافت مستشارة وزيرة الصحة، أنه هناك خططًا على المستوى الدولي لوجود جهات تحاول توفير التطعيمات حول العالم بأسعار مناسبة والأسعار ستكون ملتزمة باتفاقات دولية.

ونوهت بأن دواء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مازال تحت التجربة ولم يرخص بعد وهو فكرة مشابهة للعلاج بالأجسام المضادة. 

وأشارت إلى أن العقار يتم اختباره في بعض النقاط التي يجب إثباتها في اللقاح ولا يمكننا تحديد ميعاد معين لإصدار اللقاح.

AdvertisementS

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

«تاج الدين» يوضح تطورات اكتشاف لقاح روسي لـ كورونا .. فيديو

حرب عالمية بسبب كورونا..أستاذ الصحة العامة: شكوك علمية حول اللقاح الروسي..فيديو

خبير أوبئة: العالم لا يثق في فعالية اللقاح الروسي الجديد لـ علاج كورونا

علاج بـ 15 جنيها وإنتاج 500 جرعة لقاح.. مصر تدخل سباق "لقاحات كورونا"

أخبار التوك شو.. المصل واللقاح: مصر على أعتاب إنتاج لقاح لـ كورونا.. وزير خارجية أرمينيا: تركيا اتخذت نهجا عدائيا ضد شعبنا.. سامح شكري: لا أهمية للتصريحات التركية حال عدم توافقها مع الأفعال

الصحة تعلن عدد اللقاحات التي يتم إجراء التجارب بها.. فيديو

ترشيحاتنا

السيسي يوجه بالإسراع في معدلات تنفيذ مشروعات "تنمية سيناء ومنطقة جنوب الوادي بشرق العوينات وتوشكي"

بشعر أصفر.. هيفاء وهبي تثير الجدل بأنوثتها

خالد الغندور ينشر فيديو استحقاق حرس الحدود ركلة جزاء في لقاء الزمالك

خلال 4 أيام.. 4.6 مليون عامل غير منتظم حدثوا بياناتهم قبل صرف منحة السيسي

وزيرة الصحة تكشف لـ صدى البلد خطة مواجهة الموجة الثانية من كورونا.. وحقيقة تطبيق الحظر الكلي

عمرو دياب يوجه رسالة إلى إبراهيم عيسى لهذا السبب.. تفاصيل

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وزير الرياضة يشارك فى مراسم تأبين اللواء أحمد الفولي باللجنة الأولمبية

هل ينتقل فيروس كورونا في الأماكن المفتوحة؟.. علماء يجيبون

بفستان جذاب.. نسمة محجوب بإطلالة تبهر متابعيها على إنستجرام