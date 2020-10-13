الصحة: اقتربنا من تصنيع اللقاح الصيني في مصر.. وعلاج ترامب ليس مرخصا

قالت نهي عاصم، مستشارة وزيرة الصحة، إن التجربة الإكلينيكية تتم في مصر بالتنسيق مع الجانب الصيني، وسنبدأ في تصنيع اللقاح الصيني فور التأكد من فاعليته بالتوازي مع منظمات أخرى تضمن تنظيم التوزيع العادل للقاح على المواطنين.





وأكدت "عاصم"، في مداخلة هاتفية ببرنامج «كلمة أخيرة» مع الإعلامية لميس الحديدي على قناة «on»، أن مصر في مرحلة دراسة اللقاح الصيني ثم إنتاج العقار، والمرحلة الثالثة كافية لمعرفة فعالية اللقاح والتجربة السريرية أقيمت في 4 دول حول العالم وخطط تصنيع اللقاح يتم التجهيز لها مسبقا.





وأضافت مستشارة وزيرة الصحة، أنه هناك خططًا على المستوى الدولي لوجود جهات تحاول توفير التطعيمات حول العالم بأسعار مناسبة والأسعار ستكون ملتزمة باتفاقات دولية.





ونوهت بأن دواء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مازال تحت التجربة ولم يرخص بعد وهو فكرة مشابهة للعلاج بالأجسام المضادة.





وأشارت إلى أن العقار يتم اختباره في بعض النقاط التي يجب إثباتها في اللقاح ولا يمكننا تحديد ميعاد معين لإصدار اللقاح.



