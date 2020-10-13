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رياضة

بمشاركة بن شرقي.. المغرب يتعادل مع الكونغو 1 - 1 وديا

الثلاثاء 13/أكتوبر/2020 - 10:04 م
صدى البلد
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إسماعيل محمود
تعادل المنتخب المغربي ونظيره الكونغولي بهدف لمثله في المباراة الودية التي جمعتهما مساء اليوم، الثلاثاء.

استطاع نصير مزراوي، لاعب نادي أياكس الهولندي، تسجيل الهدف الأول للمنتخب المغربي في الدقيقة 45 من الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني، استطاع "يواني ويسا" تسجيل هدف التعادل في الدقيقة 60 لتنتهي المباراة بالتعادل الإيجابي بين المنتخبين.

وشارك أشرف بن شرقي، مهاجم نادي الزمالك مع المنتخب المغربي، بديلًا في الدقيقة 63 بدلا من يوسف العربي.

وضم تشكيل المنتخب المغربي :

في حراسة المرمى: منير الخاجوي

خط الدفاع: أشرف حكيمي - حمزة منديل - يونس عبد الحميد - نصير مزراوي

خط الوسط: عمر القادوري - سفيان أمرابط - سليم أمالله

خط الهجوم: يوسف العربي - برقوق أيمن - سامي مامي

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