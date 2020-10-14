المستشار لاشين إبراهيم: يُمنع مساءلة أعضاء الوطنية للانتخابات إلا أمام مجالس الهيئات القضائية التابعين لها

أكد المستشار لاشين أبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، نائب رئيس محكمة النقض، أن الهيئة الوطنية للانتخابات مستقلة تماما عن أى مؤسسة فى الدولة، وتعمل بشكل حيادى ومتساوٍ من جميع المرشحين لخوض انتخابات مجلس النواب المقبلة.





وأشار الي النص القانوني الذي يمنع مساءلة أعضاء الهيئة الوطنية للانتخابات الا أمام مجلس القضاء الأعلى والمجالس الخاصة للهيئات والجهات القضائية التابعين لها وفق الإجراءات المقررة ، فهى هيئة محايدة وأقر القانون لها شخصية اعتبارية ، وحظر عليها وأعضائها القيام بأي عمل يخل بحيادهم، فضلًا عن كونها هيئة دائمة، لا تنتهي بمدة محددة، وخصها الدستور والقانون بالانتخابات ، وأعطي الحق فى التظلم والطعن علي قرارات الهيئة ، وعقد الاختصاص لمجلس الدولة للفصل في هذه الطعون .





الجدير بالذكر أن مجلس الدولة يعقد بالتعاون مع الهيئة الوطنية للانتخابات؛ ندوة حول إشراف القضاة على الانتخابات البرلمانية، بحضور أكثر من 350 من قضاة وأعضاء المجلس بأحد فنادق مدينة نصر.





ويحضر الندوة رئيس مجلس الدولة ورئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، وأعضاء المجلس الخاص بمجلس الدولة، وأعضاء مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات، والأمين العام لمجلس الدولة، ولفيف من شيوخ قضاة المجلس.





تأتي الندوة في إطار إعداد وتجهيز قضاة المجلس للمشاركة في عملية الإشراف على الانتخابات البرلمانية 2020، كمسئولية قومية تحتم على الجميع الإعداد الجيد لها وحسن إدارتها والمشاركة فيها.





وتناقش الندوة الإشراف القضائي على الانتخابات وأهمية إشراف أعضاء الجهات والهيئات القضائية على العملية الانتخابية وعمل اللجان العامة، دور القاضي في الإشراف على عملية الاقتراع باللجان الفرعية وما يجب أن يتحلى به أثناء قيامه بتلك المهام.





كما تناقش الإجراءات الاحترازية التي يجب مراعاتها خلال مباشرة عمله، والإجراءات التي تتخذها الهيئة الوطنية للانتخابات لضمان حسن سير وتنظيم العملية الانتخابية.