مدير بطولة مصر الدولية للإسكواش: نتبع جميع الإجراءات الصحية ولم أتوقع إقامتها بسبب كورونا ..فيديو

أعرب عمرو منسي المدير التنفيذي لبطولة مصر الدولية للإسكواش، عن سعادته بإقامة البطولة رغم وجود فيروس كورونا، منوهًا بأنه لم يتوقع أن تقام بسبب انتشار الفيروس على مستوى العالم.





وأضاف "منسي"، في مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء دي إم سي" المذاع على قناة "دي إم سي"، أننا نتبع الإجراءات الصحية التي وضعتها وزارة الصحة في البطولة، إضافةً إلى أن الاتحاد الدولي له كتاب للإجراءات الاحترازية ويجب اتباعها.





وأوضح منسي ، أن البطولة هي الثانية التي تقام بعد موافقة الاتحاد الدولي على عودة البطولات الرياضية، مؤكدًا أن شكل الملعب ومن خلفه الأهرامات يعطي مظهرا حضاريا. الملعبخلفه





وقال "في البطولات الطبيعية يقبل جميع اللاعبين في باص أما هذا العام بناءً على اتباع الخطوات الاحترازية؛ فإن كل لاعب يقدم في سيارة منفردة ويوجد ساتر بين اللاعب وبين السائق.





وتابع أن كل لاعب مقيم في غرفة فردية، كما أن جميع اللاعبين قاموا بعمل تحليل pcr ولهم مدخل خاص، ولا يقومون بالاحتكاك بأي أحد .



