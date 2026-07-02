غزة بين المساعدات الإنسانية والأزمة الصحية.. جهود الإغاثة وتحديات العلاج

تتواصل الجهود الإنسانية الرامية إلى تخفيف معاناة سكان قطاع غزة، في ظل أوضاع إنسانية وصحية بالغة الصعوبة. وبين استمرار تدفق قوافل المساعدات المصرية المحملة بالغذاء والدواء والوقود، يواجه القطاع الصحي تحديات كبيرة تتمثل في نقص الأدوية والمستلزمات الطبية، وازدياد أعداد المرضى والجرحى المحتاجين إلى العلاج. ويستعرض هذا الملف أبرز مستجدات المساعدات الإنسانية، وجهود الإغاثة، وحجم التحديات التي تواجه المنظومة الصحية في غزة، وانعكاساتها على حياة المدنيين.

مصر تواصل تقديم المساعدات الإنسانية لدعم الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة

قال كريم صبري، مراسل قناة إكسترا نيوز من العريش، إنه تم تفويج ما يزيد على 4000 طن من المساعدات الإنسانية في الساعات الأولى من صباح اليوم عبر معبر رفح، تمهيدًا لدخولها إلى قطاع غزة عبر معبري كرم أبو سالم والعوجة، وذلك ضمن قافلة "زاد العزة" رقم 226، التي انطلقت صباح اليوم.

أضاف خلال مداخلة مع الإعلامية دانا مدحت، على قناة إكسترا نيوز، أن القافلة شملت العديد من المستلزمات الأساسية، من بينها الخيام والمواد الغذائية، إلى جانب كميات من الاحتياجات الضرورية التي يحتاجها سكان القطاع، بالإضافة إلى كميات كبيرة من المواد البترولية ومشتقاتها، بهدف تشغيل ما تبقى من المستشفيات والمرافق الحيوية داخل قطاع غزة.

وأشار إلى أنه يأتي هذا في إطار الدور المستمر الذي تقوم به الدولة المصرية، وتحت إشراف فرق الهلال الأحمر المصري، التي تضم أكثر من 65 ألف متطوع يعملون في عدد من النقاط، لا سيما في مدينة العريش، حيث توجد المنطقة اللوجستية التي تتمركز فيها كميات كبيرة من المساعدات الإنسانية، ويتم فرزها وتجهيزها قبل نقلها إلى المنطقة المقابلة لمعبر رفح تمهيدًا لدخولها إلى القطاع.

وأكد أنه خلال الأيام القليلة الماضية، دخل عدد كبير من المرضى والمصابين، حيث استقبلتهم مستشفى العريش العام، بينما يتم تحويل الحالات الحرجة بشكل عاجل إلى مستشفيات مدن القناة أو مستشفيات القاهرة، بحسب طبيعة الحالة واحتياجاتها الجراحية.

"الإغاثة الطبية": مرضى السرطان والجرحى يواجهون تدهورا خطيرا بسبب نقص العلاج في غزة



قال الدكتور بسام زقوت، مدير جمعية الإغاثة الطبية في غزة، إنه أمضى كثير من مرضى السرطان في قطاع غزة فترات طويلة دون الحصول على العلاج، ما أدى إلى وصول عدد منهم إلى مراحل متقدمة من المرض نتيجة انتشاره في الجسم.

قوائم انتظار السفر للعلاج

وفيما يتعلق بالجرحى والمصابين، أضاف خلال مداخلة مع الإعلامي أحمد عيد، على قناة القاهرة الإخبارية، أن كثير منهم على قوائم انتظار السفر للعلاج، إذ يغادر عدد محدود منهم يوميًا، بينما يبقى الآخرون عرضة للمضاعفات، وقد يتوفى بعضهم أو يضطر آخرون إلى الخضوع لعمليات بتر.

أكد أن قدرة النظام الصحي على تقديم خدمات أوسع تبقى مرهونة بتوافر الموارد، فكلما توفرت الإمكانات تحسنت الخدمات، لكن لا يمكن الحديث عن أي تحسن حقيقي منذ انتهاء وقف إطلاق النار وحتى الآن، في ظل استمرار القيود الإسرائيلية على دخول الوفود الطبية، وخروج المرضى، وإدخال الأجهزة الطبية، فضلًا عن النقص الحاد في كثير من الأدوية، ومنها أدوية منقذة للحياة، مثل أقلام الأنسولين المخصصة للأطفال المصابين بالسكري، وأدوية علاج قصور الغدة الدرقية، وغيرها من الأدوية الأساسية التي تعاني نقصًا شديدًا في قطاع غزة.

وتابع: "نحن أمام معادلة إنسانية شديدة الصعوبة، وخدمات صحية محدودة تعتمد فقط على ما يتوافر من إمكانات"