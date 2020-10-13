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رياضة

أول تعليق من حسام حسن بعد تولي القيادة الفنية للاتحاد السكندري

الثلاثاء 13/أكتوبر/2020 - 11:33 م
حسام حسن
حسام حسن
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حسام الحارتي
علق حسام حسن المدير الفني الجديد لنادي الاتحاد السكندري على توليه القيادة الفنية للفريق الأول خلال الساعات الماضية قائلا:" الاتحاد السكندري من أكبر الأندية في مصر".

وقال حسام حسن في تصريحات هاتفية لفضائية " اون تايم سبورتس"،: تدريب الاتحاد السكندري شرف كبير لي وأمل في إسعاد جماهير زعيم الثغر ".
وأوضح حسام حسن أن مجلس إدارة الاتحاد السكندري وعلى رأسهم محمد مصيلحي رئيس النادي سبب قبوله قيادة الفريق الأول .

وتابع:" الإدارة هي العمود الفقري للمنظومة الرياضية ومحمد مصيلحي يعشق الأتحاد مثل أي مشجع".

واوصل:" طلعت يوسف قيمة كبيرة وأشكره على جهوده مع الاتحاد خلال الفترة الماضية".

وأتم:" ترشيحي لقيادة الأهلي قبل تولي موسيماني لم يكن مفاجأة  وشرف كبير لي .. ومينفعش أي حد يمشي من الأهلي بمزاجه".




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