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رياضة

موعد تولي حسام حسن القيادة الفنية للاتحاد السكندري رسميا

الثلاثاء 13/أكتوبر/2020 - 09:56 م
حسام حسن المير الفني
حسام حسن المير الفني للاتحاد السكندري
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حسام الحارتي
أتمت اللجنة المشكلة من قبل مجلس إدارة النادي برئاسة محمد مصيلحى و عضوية  هشام حسن نائب الرئيس و حازم الرجال أمين الصندوق وجاسر شمس المدير التنفيذي أتفاقها مع التوأم حسام حسن وإبراهيم حسن لتولى القيادة الفنية والإدارية للفريق الأول لكرة القدم عقب الاعتذار الذي تقدم به الكابتن طلعت يوسف عن عدم الاستمرار في مهام منصبه.

و أشار محمد مصيلحى إلى أن المفاوضات لم تأخذ كثيرًا من الوقت نظرًا للعلاقات الطيبة التي تجمع التوأم بمجلس الإدارة وجماهير النادي العريقة.

ومن المقرر أن يتولى الجهاز الفني الجديد بقيادة الكابتن حسام حسن المسئولية الفنية للفريق عقب مباراة الإنتاج الحربي القادمة التي سيتابعها التوأم من ملعب المباراة يوم السبت القادم بإستاد الجيش ببرج العرب .

ويشكل حسام حسن الجهاز الفني للفريق الأول خلال الفترة الحالية من أجل الإعلان عنه بصفة رسمية قبل توليه المسئولية .

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