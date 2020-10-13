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رياضة

شيخ المدربين المصريين.. 5 عوامل لم تساعد طلعت يوسف للنجاح في الاتحاد السكندري

الثلاثاء 13/أكتوبر/2020 - 05:29 ص
طلعت يوسف المدير
طلعت يوسف المدير الفني للأتحاد السكندري
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حسام الحارتي
وافق مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري على قبول الاعتذار المقدم من طلعت يوسف عن الاستمرار في مهام عمله مديرًا فنيًا للفريق الأول لكرة القدم، خلال الجلسة الطارئة للمجلس، عقب الهزيمة أمام النادي المصري البورسعيدي مساء أمس الأثنين والتي انتهت بهدفين مقابل هدف.

وفيما يلي نرصد لكم في التقرير التالي أبرز عوامل تراجع الاتحاد السكندري رغم الخبرة الفنية والتكتكية لشيخ المدربين المصريين طلعت يوسف المدير الفني السابق للاتحاد السكندري:

إصابة العديد من اللاعبين عقب استئناف النشاط الرياضي 

تعرض بعض لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري للإصابات خلال خوض بعض المبارايات وعلى رأسهم محمود رزق المصاب بكسر في الأنف ،إلى جانب خالد قمر الذى يعانى من تورم في الوجه بعد خضوعه لجراحة في الوجه ومحمد أنور المصاب بقطع في الرباط الصليبي ونور السيد الذى يغيب لعقوبة تأديبية من الجهاز الفني.

وأصبح غياب أبرز اللاعبين أحد أهم عناصر تراجع الفريق الأول خلال خوض المباريات الماضية نظرا لغياب بعض العناصر الأساسية عن الفريق والتي كان يعتمد عليها طلعت يوسف بصفة أساسية .

إيقاف ورحيل بعض اللاعبين 

واجه طلعت يوسف منذ استنئاف النشاط الرياضي العديد من المشاكل والتجاوزات الفنية من بعض اللاعبين واليت تسببت في فسخ و إنهاء التعاقد مع اللاعب الليبى انيس سالتو بالتراضى ، وغياب المحترف الأوغندى إيمانويل أوكوي بسبب توقف الطيران بسبب انتشار فيروس كورونا خلال الفترة الماضية قبل أن يتمكن من العودة والإنضمام إلي صفوف زعيم الثغر خلال الأيام الماضية وقبل إنتهاء الموسم الحالي بأايام قليلة بالإضافة إلي إيقاف نور السيد  لعقوبة تأديبية من الجهاز الفني قبل مواجهة النادي الأهلي.


إصابة بعض اللاعبين بفيروس كورونا 

تعرض بعض لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري للإصابة بفيروس كورونا المستجد وعلى رأسهم رزاق سيسيه وعمر الميداني أصيبا بفيروس كورونا".

وتسبب هذا الأمر في في التأثير على الحالة النفسية لكافة اللاعبين خوفا من تعرضهم للإصابة بفيروس كورونا وتراجع حالتهم الفنية .

جماهير الاتحاد السكندري تهاجم الجهاز الفني واللاعبين

تعرض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري بقيادة طلعت يوسف لهجوم حاد من قبل بعض جماهير زعيم الثغر بسبب تراجع نتائج الفريق في بعض المباريات دون تحقيق الفوز المتتالي والتي أثرت بشكل كبير على أداء اللاعبين خلال خوض المباريات .

إجهاد اللاعبين بسبب المباريات المتتالية

تأثر لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري بخوض المباريات المتتالية دون الحصول على بعض الراحة الفنية نظرا لضيق الوقت عقب استئناف النشاط الرياضي بعد توقفه بسبب انتشار فيروس كورونا 

وتعرض بعض لاعبي زعيم الثغر للإجهاد والإصابات التي لم تمكنهم من  استنئاف كافة المباريات ليصبح طلعت يوسف في مآزق استمرار غياب بعض العناصر الأساسية .

وعلى الرغم من عدم إقتناع طلعت يوسف بإستناف النشاط الرياضي من جديد عقب جائحة فيروس كورونا إلا أنه تمكن من تحقيق بعض النجاحات مع الاتحاد السكندري والنهوض بالفريق الأول رغم قلة الإمكانيات التي لم تساعده في ذلك الوقت .

وقدم مجلس إدارة النادى الشكر لـ طلعت يوسف على مجهوداته منذ توليه القيادة الفنية للفريق و التي بذل فيها أقصى جهد بوصفه أحد أبناء النادى المخلصين ، متمنين له كل التوفيق في خطواته القادمة.
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