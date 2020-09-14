قبل مواجهة الأهلي.. استبعاد نور السيد لاعب وسط الاتحاد من تشكيل الفريق

استبعد طلعت يوسف المدير الفني لنادي الاتحاد السكندري، نور السيد لاعب وسط الفريق، قبل مواجهة النادي الأهلي في المباراة التي تجمعهما مساء اليوم، الإثنين، باستاد برج العرب بالإسكندرية ضمن منافسات الجولة الـ 24 من بطولة الدوري.





وأكد مصدر بالجهاز الفني للفريق الأول، أن استبعاد نور السيد من المباراة جاء لأسباب غير معلنة بسبب اجتماعه مع عدد من اللاعبين دون الحصول على موافقة الجهاز الفني بقيادة طلعت يوسف.





ومن المنتظر توقيع عقوبة مالية على نور السيد لاعب نادي الاتحاد السكندري عقب انتهاء المباراة ومعرفة سبب اجتماعه مع عدد من اللاعبين قبل خوض المباراة.





ويلتقي الفريق الأحمر مساء اليوم مع الاتحاد السكندري بإستاد الجيش المصري ببرج العرب ضمن منافسات المرحلة الـ ٢٧ لمسابقة الدوري.



ويحتاج الأهلي للفوز وحصد النقاط الثلاث بهدف إعلان تتويجه رسميا والرد في كل من شكك بقدرات الفريق الأول.



واستقر الجهاز الفني للفريق بقيادة السويسري علي أغلب عناصر التشكيل الذي سيخوض به مواجهة اليوم والمكون من محمد الشناوي في حراسة المرمي ومعه محمد هاني وأيمن اشرف ورامي ربيعه وعلي معلول واليو ديانج وحمدي فتحي ومحمد مجدي افشه وجونيور اجايي وجيرالدو واليو بادجي.

ومن المقرر ان يجلس محمود كهربا واحمد فتحي ووليد سليمان واحمد الشيخ علي مقاعد البدلاء للاستفادة منهم.



