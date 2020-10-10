استعدادا للمصري.. طلعت يوسف يختار 22 لاعبا للدخول في معسكر مغلق

وجاءت قائمة الاتحاد السكندري كالتالي:

عماد السيد و عمرو خليل ومحمود شعبان و خالد الغندور واسلام جمال ومروان النجار و السيد سالم و صبرى رحيل و كريم الديب وأحمد نبيل مانجه وهشام محمد وأحمد راشد و محمد الصباحى ويوسف حسن وأيمن غباشى ورزاق سيسيه و خالد قمر وعادل نيمار وإيمانويل أوكوى عبد الغنى محمد و مروان عطية وأحمد رفعت .





ويغيب عن اللقاء كل من محمود الزنفلي وأسامة العزب وبلال السيد وعمر الميداني ومحمود رزق ومحمد أنور .





ويأمل طلعت يوسف في تحقيق الفوز في المباراة القادمة للإرتقاء بجدول ترتيب الدوري المصري .



