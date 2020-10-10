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رياضة

استعدادا للمصري.. طلعت يوسف يختار 22 لاعبا للدخول في معسكر مغلق

السبت 10/أكتوبر/2020 - 11:39 م
طلعت يوسف المدير
طلعت يوسف المدير الفني للأتحاد السكندري
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حسام الحارتي
استقر طلعت يوسف المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري على اختيار 22 لاعبا للدخول في معسكر مغلق؛ استعدادا لمواجهة المصري البورسعيدي باستاد برج العرب، ضمن اللقاء المؤجل بينهما من الجولة الـ20 ببطولة الدوري المصري.

وجاءت قائمة الاتحاد السكندري كالتالي:

عماد السيد و عمرو خليل ومحمود شعبان و خالد الغندور واسلام جمال ومروان النجار و السيد سالم و صبرى رحيل و كريم الديب وأحمد نبيل مانجه وهشام محمد وأحمد راشد و محمد الصباحى ويوسف حسن وأيمن غباشى ورزاق سيسيه و خالد قمر وعادل نيمار وإيمانويل أوكوى عبد الغنى محمد و مروان عطية وأحمد رفعت .

 ويغيب عن اللقاء كل من محمود الزنفلي وأسامة العزب وبلال السيد وعمر الميداني ومحمود رزق ومحمد أنور .

ويأمل طلعت يوسف في تحقيق الفوز في المباراة القادمة للإرتقاء بجدول ترتيب الدوري المصري .

ونجح فريق سموحة في الفوز على الاتحاد السكندي، بهدفين مقابل هدف، خلال المباراة التي جمعت بينهما مساء أمس " الجمعة"، في الجولة 32 من مسابقة الدوري العام، على ستاد الإسكندرية.
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