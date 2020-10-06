عقد لاعب واحد في بيراميدز بميزانية الاتحاد السكندري.. طلعت يوسف: الإصابات سبب تأخر الفريق

وأضاف طلعت يوسف في تصريحات لفضائية "أون تايم سبورتس"، أن القوائم الأساسية داخل الاتحاد السكندي 15 لاعبا فقط؛ نظرا لكثرة الإصابات والغيابات ".





وتابع:" الاتحاد السكندري يمر بظروف صعبة للغاية نظرا للإصابات وإيقاف اللاعبين خلال الفترة الحالية ".





وأكد طلعت يوسف أنه كأن يأمل في قيادة الاتحاد السكندري إلي أبعد نقطة في جدول الدوري المصري؛ من أجل سعاد جماهير زعيم الثغر".





وأشار إلى ان:" الاتحاد السكندري يحتاج 3 مواسم لبناء فريق ينافس على المربع الذهبي في الدوري المصري ".





وواصل:" عقد لاعب واحد في بيراميدز بميزانية الاتحاد السكندري"