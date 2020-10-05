الاتحاد السكندري: نعاني من الإصابات.. وإبراهيم نور الدين تحدث بطريقة غير لائقة مع طلعت يوسف

أكد محمد إبراهيم، المدرب العام لفريق الاتحاد السكندري ، أن الظروف كانت صعبة بمباراة طلائع الجيش.





وقال محمد إبراهيم خلال مداخلة تليفونية ببرنامج "الماتش"، الذي يقدمه الإعلامي "هاني حتحوت"، عبر قناة "صدى البلد"، : "الظروف كانت صعبة ودخلنا المباراة بنواقص كثيرة جدا خاصة في الخط الدفاعي، كان هناك 2 لاعبين فقط في هذا المركز ولاعبنا اسامة العزب مساك بعد إصابة الميداني".





وأكمل: "لم يحدث أي ازمات بين الجهاز الفني و إبراهيم نور الدين ، الإدارة أصدرت بيان بعدم اسناد اي مباراة له".





وتابع: "إبراهيم نور الدين تحدث مع طلعت يوسف بطريقة لا تليق به تماما ولم نفهم موقفه".





وأتم: "الموقف في الوقت الحالي أننا قدمنا كل ما علينا كجهاز فني".