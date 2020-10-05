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رياضة

الاتحاد السكندري: نعاني من الإصابات.. وإبراهيم نور الدين تحدث بطريقة غير لائقة مع طلعت يوسف

الإثنين 05/أكتوبر/2020 - 03:13 ص
طلعت يوسف المدير
طلعت يوسف المدير الفني للأتحاد السكندري
حسام الحارتي
أكد محمد إبراهيم، المدرب العام لفريق الاتحاد السكندري، أن الظروف كانت صعبة بمباراة طلائع الجيش. 

وقال محمد إبراهيم خلال مداخلة تليفونية ببرنامج "الماتش"، الذي يقدمه الإعلامي "هاني حتحوت"، عبر قناة "صدى البلد"، : "الظروف كانت صعبة ودخلنا المباراة بنواقص كثيرة جدا خاصة في الخط الدفاعي، كان هناك 2 لاعبين فقط في هذا المركز ولاعبنا اسامة العزب مساك بعد إصابة الميداني".

وأكمل: "لم يحدث أي ازمات بين الجهاز الفني وإبراهيم نور الدين، الإدارة أصدرت بيان بعدم اسناد اي مباراة له".

وتابع: "إبراهيم نور الدين تحدث مع طلعت يوسف بطريقة لا تليق به تماما ولم نفهم موقفه".

وأتم: "الموقف في الوقت الحالي أننا قدمنا كل ما علينا كجهاز فني".
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