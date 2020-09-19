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رياضة

بيان الأهلي كوميكس..أحمد عيد عبدالملك يهاجم ابراهيم نور الدين

السبت 19/سبتمبر/2020 - 11:39 م
صدى البلد
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ياسمين تيسير
قال أحمد عيد عبدالملك، نجم فريق الزمالك السابق، إن الحكم إبراهيم ‏نور الدين جاء ليحتفل مع الأهلي بالدوري في مباراة الاتحاد السكندري.

وأضاف في تصريحات لبرنامج زملكاوي الذي يقدمه أحمد جمال على ‏شاشة قناة الزمالك:"ضربة جزاء الاتحاد ضد الأهلي كانت صحيحة مائة ‏في المائة ومدافع الفريق السكندري تعرض لكسر في الوجه بسبب عنف ‏أحمد فتحي".‏


وسخر عبدالملك من بيان الأهلي واعتراضه على التحكيم عقب مباراة ‏الاتحاد التي أدارها نور الدين قائلًا:"دة بجد ولا كوميكس،، و ‏البيان ده رقم كام".‏


وأنهى تصريحاته:"مندهش من اعتراضات جماهير الأهلي على الحكام ‏رغم مساندتهم ومن بيان النادي عقب مواجهة الاتحاد".‏
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