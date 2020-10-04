الاتحاد السكندري يحتج على إبراهيم نور الدين .. تفاصيل

أرسل مجلس إدارة نادى الاتحاد السكندرى برئاسة محمد مصيلحى احتجاجا رسميًا ضد الحكم إبراهيم نور الدين الذى أدار مباراة الفريق السكندرى مع طلائع الجيش التى أقيمت مساء اليوم على ستاد برج العرب وانتهت بالتعادل بهدفين لكل فريق .





وتضمن الاحتجاج أن ابراهيم نور الدين احتسب عدة قرارات خاطئة خلال المباراة كان لها الأثر فى تغيير نتيجة المباراة أبرزها احتساب ضربتى جزاء غير صحيحتين .







وأضاف الاحتجاج أن جميع الخبراء أكدوا عدم صحة ضربة الجزاء الثانية وكذلك عدم وضوح الأولى .







وأوضح الاحتجاج أن أخطاء ابراهيم نور الدين تسببت بصورة واضحة وقاطعة فى فقد الاتحاد السكندرى نقطتين ثمينتين كانتا كفيلتين بتعزيز موقفه فى جدول المسابقة .





وطالب البيان بعدم إسناد أى مباراة للاتحاد السكندرى مستقبلا للحكم ابراهيم نور الدين .







ويحتل الاتحاد السكندرى المركز الثامن فى جدول المسابقة برصيد 39 نقطة .