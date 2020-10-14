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توك شو

ضحية التحرش بـ بني سويف: «كان فاكرني ضعيفة مش هاخد حقي»

الأربعاء 14/أكتوبر/2020 - 12:14 ص
صدى البلد
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عادل نصار
قالت فاطمة دياب، فتاة تعرضت للتحرش في بني سويف وأصرت على التقديم ببلاغ ضد المتحرش، إنها كل يوم صباحا تنزل من منزلها وتشتري متطلبات المنزل وهي تقود "عجلة"، مشيرة إلى أن المنطقة والمجتمع المحيط بها لا يتقبل هذا المنظر على الرغم من أنها لا يوجد ما يمنع ذلك.

وأضافت "فاطمة دياب"، خلال اتصال هاتفى ببرنامج "التاسعة"، الذى يقدمه الإعلامى وائل الإبراشى، عبر التليفزيون المصرى: "وأنا نازلة من البيت، لاقيت جاري واقف على باب البيت، أنا مشيت واتصرفت عادي، وبقوله روح يا مصطفى، قالي أنا خايف عليكي من الكلاب، قولتله شكرا مش محتاجة مساعدة، قالي اركبي العجلة، أنا خوفت أركب، فبعدت شوية صغيرة ناحية الكاميرة، وفوجئت أنه بيتحرش بيا وأنا مش قادرة أنسى إحساسي من ساعتها".

واستكملت قائلة: "الموضوع ده مش أول مرة يحصل، وفي تحرش لفظي، لكن المرة دي كان صعب، وأنا قولت بيني وبين نفسي أني مش هسكت وعلى الأقل هكلم أهله وأشتكي من التصرف البشع اللي حصل ده، وهو أتجرأ عليا لأنه تخيل إني مش هقدر أخد حقي، ولما أشتكيت لأهله بيبرروله وقالولي إنه كان بيسندني عشان كنت هقع، وتوفيق ربنا أن في فيديو باللي حصل كله، وهما عرضوا عليا فلوس وأنا رفضت".

وتابعت: "عملت المحضر يوم الخميس وتم القبض عليه يوم الأحد على طول، وأنا كل ما أفكر في الموضوع بحس بلمسة إيده على جسمي، وأنا ليه أعيش بالألم ده وأنا معملتش أي حاجة غلط تستدعي إنه يتحرش بيا".

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