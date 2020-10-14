مبروك عطية: يحرم على الأب شرعاً ضرب الطفل نهائياً في هذه السن.. فيديو

واستدل "عطية" في لقائه على فضائية "إم بي سي مصر"، بحديث النبي الكريم الذي يقول فيه "مروهم للصلاة لسبع، واضربوهم عليها لعشر" منوها أنه لو حتى حصل ضرب؛ يكون خفيفًا بالقلم الصغير.

واستدل "عطية" في لقائه على فضائية "إم بي سي مصر"، بحديث النبي الكريم الذي يقول فيه "مروهم للصلاة لسبع، واضربوهم عليها لعشر" منوها أنه لو حتى حصل ضرب؛ يكون خفيفًا بالقلم الصغير.

وأضاف، أن الابن الذي يهرب من مكان ما، يكون في الأساس قد هرب منه روحًا ونفسًا؛ لأن كل ما في البيت فشلوا في التعامل معه شكلاً وموضوعًا وأسلوبًا.





وأفتى الداعية الإسلامي، أنه لا يجوز دخول الأب على ابنته بملابس خفيفة أو خروج الأم بلباس خفيفة في بلكونة البيت، فعلى الجميع الظهور بمظهر لائق.