مبروك عطية: يحرم على الأب شرعاً ضرب الطفل نهائياً في هذه السن.. فيديو

قال الدكتور مبروك عطية، الداعية الإسلامي، إن الأب يحرم عليه شرعًا ضرب الطفل نهائيًا من سن السابعة حتى العاشرة من عمره.
واستدل "عطية" في لقائه على فضائية "إم بي سي مصر"، بحديث النبي الكريم الذي يقول فيه "مروهم للصلاة لسبع، واضربوهم عليها لعشر" منوها أنه لو حتى حصل ضرب؛ يكون خفيفًا بالقلم الصغير.
وأشار إلى أنه لو كان ضرب الطفل الولد حرامًا، فإنه أشد حُرمة على الطفلة البنت، فلها مُعاملة خاصة تتناسب مع طبيعتها وفطرتها.
وأضاف، أن الابن الذي يهرب من مكان ما، يكون في الأساس قد هرب منه روحًا ونفسًا؛ لأن كل ما في البيت فشلوا في التعامل معه شكلاً وموضوعًا وأسلوبًا.
وأفتى الداعية الإسلامي، أنه لا يجوز دخول الأب على ابنته بملابس خفيفة أو خروج الأم بلباس خفيفة في بلكونة البيت، فعلى الجميع الظهور بمظهر لائق.
أشد عقوبة على الأبناء
وشدد على أن أشد عقاب من الوالدين
للأبناء عند الخطأ؛ هو نظرة الغضب فهي قاسية وأشد من وقع الصواريخ على الابن الذي تربي بشكل جيد.
وقال الدكتور مبروك عطية، الداعية الإسلامي، إن البنت لها معاملة خاصة في التربية وهناك بعض الأبناء لا يقدرون على المواجهة فيهربون منها وبالتالي البيت.