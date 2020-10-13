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ديني

مبروك عطية: البنت لها معاملة خاصة وعلى الأب الحذر من هذا الأمر ..فيديو

الثلاثاء 13/أكتوبر/2020 - 11:38 م
مبروك عطية: البنت
مبروك عطية: البنت لها معاملة خاصة وعلى الأب الحذر
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محمد شحتة
قال الدكتور مبروك عطية، الداعية الإسلامي، إن البنت لها معاملة خاصة في التربية وهناك بعض الأبناء لا يقدرون على المواجهة فيهربون منها وبالتالي البيت.

وأضاف "عطية"، في لقائه على فضائية "إم بي سي مصر"، أن الابن الذي يهرب من مكان ما، يكون في الأساس قد هرب منه روحا ونفسا لأن كل ما في البيت فشلوا في التعامل معه شكلا وموضوعا وأسلوبا.

وأفتى الداعية الإسلامي، أنه لا يجوز دخول الأب على ابنته بملابس خفيفة أو خروج الأم بلباس خفيفة في بلكونة البيت، فعلى الجميع الظهور بمظهر لائق.

ما هي حقوق الابن على والده؟
قال الشيخ أبو اليزيد سلامة، إنه كما للوالد حق على ولده، فإن للولد حقا على والده.

وأضاف "سلامة"، في البث المباشر للأزهر الشريف، أن سيدنا عمر بن الخطاب، لخص حقوق الولد على والده في هذه النقاط "أن يحسن اسمه وأن يحسن اختيار أمه، وأن يعلمه شيئا من القرآن وأن يحسن تأديبه.

وأشار إلى أن الابن على أن يحسن معاملة والده ويطيعه في كل ما يأمر به من الخير، مناشدا كل أب أن يكون رحيما شفوقا بأولاده.

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