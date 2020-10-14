إياد نصار: فيلم موسى سيكون علامة لـ السوبر هيروز.. فيديو

قال الفنان إياد نصار ، إن الفنان الراحل نور الشريف كان من أكثر الممثلين ثقافة، وأمنيتي أن أصل إلي هذه المرحلة، موضحًا أنه لم يكن مثقفًا فقط لأنه يقرأ؛ ولكنه كانت له وجهة نظر يُكوِّنها من خلال مجموعة قرأها.





وأضاف إياد نصار خلال لقائه في برنامج صاحبة السعادة المذاع علي قناة دى ام سى ، أن الفنان نور الشريف كانت وجهة نظره دائمًا ملتصقة مع مشاريعه الفنية، وهذا توازن ليس من السهل ان نقوم به، مؤكدًا أنه يحاول ان يقوم بالتمثيل أكثر من العمل .





وأوضح اياد نصار ، أن التمثيل يجب ان يقدم الخبرات الانسانية؛ لان الممثل هو من لدية القدرة علي ان يخوض المغامرة، ويقدمها للمشاهد، مؤكدا انه انتهي من تصوير فيلم موسي مع المخرج بيتر ميمي .





وتابع: الان اصبحت هناك جرأة في تقديم الأعمال الفنية، لتعمل علي فتح نوع جديد في صناعة التمثيل"، لافتا الى ان فكرة فيلم موسي تعمل علي تقديم السوبر هيروز قائلاً: "لما امك تعملك آيرون مان في البيت ".