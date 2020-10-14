أسعار ومواصفات السيارة هيونداي توسان 2021.. صور

كشفت شركة هيونداي الكورية الجنوبية، عملاق تصنيع السيارات في العالم، مؤخرًا عن سيارتها هيونداي توسان موديل 2021، والتي تنتمي إلى فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات، والتى استطاعت أن تحجز مكانة كبيرة داخل السوق المصرية، وتصبح من أكثر السيارات طلبًا فى السوق المصرية.









. زودت هيونداي توسان موديل 2021 بمحرك رباعي الأسطوانات، سعة 1600 سي سي، يولد قوة قدرها 130 حصان، وعزم أقصى للدوران يبلغ 161 نيوتن/ متر، معتمدة على ناقل حركة اوتوماتيك مكون من 6 سرعات









كما تقدم أيضًا فئة محرك "تربو" رباعي الأسطوانات، سعة 1600 سي سي، ينتج قوة 175 حصانا، وعزم أقصى دوران 265 نيوتن/ متر، مزود بناقل حركة أوتوماتيكي مكون من 7 سرعات.









احتوت هيونداي الأعلى تجهيزا على العديد من وسائل الأمن والسلامة، والتي تظهر في نظام الوسائد الهوائية "AIR BAGS"، ونظام الفرامل "ABS" المانع للانغلاق، وبرنامج التوزيع الإلكتروني "EBD" وفرامل يد إلكترونية، بالإضافة إلى أنظمة صعود الشواهق والمرتفعات، وخاصية الثبات الممتد عن المنحدرات الرأسية. هيونداي توسان موديل 2021









يتمتع التصميم الخارجي لـ"توسان" بمصابيح LED امامية، مع تصميم الشبكات العريضة التي تساعد على أداء أفضل لانسيابية الهواء الواصل للمحرك، واسبويلر خلفي للسيارة، مع مرايات ضم كهربائية وضبط إلكتروني داخلي، بالإضافة إلى جنوط رياضية قياس 17 بوصة.











جاءت هيونداي توسان موديل 2021 بحزمة من التجهيزات تتمثل في، زر تشغيل المحرك وإيقاف المحرك "بصمة"، وخاصية تشغيل المحرك عن بعد، ومقود حركة متعدد التجهيزات والذي يتمتع بالعديد من أنظمة الترفيه والتحكم، بالإضافة الى مثبت سرعة، وتكييف هواء في مقدمة المقصورة وفتحات تكييف خلفية.









كما ضمت أيضًا شاشة قياس 7 بوصة تتوسط مقصورة القيادة لعرض الوسائط المتعددة وانظمة الملاحة، وشاشة عدادات قياس 4.3 بوصة، مجهزة بحساسات ركن وكاميرا خلفية لسهولة اصطفاف السيارة، و6 مكبرات صوت، وكسوه جلد لمقاعد السيارة بالإضافة إلى خاصية التحكم الكهربائي لهم، وتغيير وضعيات مقعد السائق فى 6 اتجاهات، كما امتلكت أيضا هذه الفئة فتحة سقف بانوراما للاستمتاع بقيادة فريدة.









وبلغ السعر الرسمي للسيارة هيونداي توسان 2021 بجميع فئاتها:

الفئة الأولى A/T GL TLe FL 409,900 جنيه

الفئة الثانية A/T GLS TLe FL 439.900 جنيه

الفئة الثالثة A/T GLS Plus TLe FL 464.900 جنيه

الفئة الرابعة A/T Turbo GDI MD TLe FL 464.900 جنيه

الفئة الخامسة A/T GLS Fully Loaded TLe FL 489.900 جنيه

الفئة السادسة A/T Turbo GDI TLe FL TL 514.900 جنيه