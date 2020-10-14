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رياضة

اتحاد الكرة يعلن أسماء حكام لقاءات اليوم الأربعاء في الدوري والكأس

الأربعاء 14/أكتوبر/2020 - 03:28 ص
صدى البلد
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أحمد هاني
أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، أسماء حكام مباريات اليوم الأربعاء، لمنافسات الدوري الممتاز وكأس مصر.

وجاء جدول الحكام لمباريات اليوم كالاتي: 

مباراة وادي دجلة والجونة

محمد الحنفي، ويعاونه سامي هلهل ورضا جبر، وكريم الخطيب حكم رابع، ومحمود بسيوني حكمًا للفيديو، وصبري ابراهيم مساعد حكم فيديو.

مباراة طلائع الجيش وبيراميدز

محمود عاشور، ويعاونه شريف عبدالله ومصطفي حسن قلقيلة  مساعدان، ومحمد حسن حكمًا رابعًا، وحسام عزب حكمًا للفيديو، ومبروك نبيل مساعد حكم فيديو.

وفي سياق آخر، أكد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، أن بحوزته تسجيل صوتي "مسيء" لـ عمرو الجنايني، رئيس اللجنة الخماسية، سيقاضيه بسببه.

وقال مرتضى منصور في تصريحات لبرنامج زملكاوي قناة "الزمالك" منذ قليل: "وصلني تسجيلات من صحفي جدع ومحترم، من جلسة تجمع بين كل من عمرو الجنايني وهشام حطب وعلاء جبر وياسر إدريس من اللجنة الأولمبية".

وتابع: "قاموا خلال تلك الجلسة- وفقا للتسجيلات- بسبي وسب أمي الراحلة، بجانب أشخاص عديدة في الدولة بألفاظ بذيئة ومسيئة".

وواصل خلال حديثه: "سأتقدم بشكوى رسمية لدى اللجنة الأولمبية الدولية، مصر كلها ستسمع التسجيلات والسباب الموجه لي وللدولة".
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