AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

بعد تداول أبرز أغانيه مؤخرًا.. هاشتاج بهاء سلطان يتصدر تويتر

الأربعاء 14/أكتوبر/2020 - 06:29 ص
صدى البلد
Advertisements
شروق حمدى
تصدّر هاشتاج بهاء سلطان، تريند "تويتر" بعد تداول عدد من رواد السوشيال ميديا، أبرز الأغاني الخاصة به عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

يذكر أن من أبرز أعمال بهاء سلطان، أغنية "أنا مصمم" وتقول كلماتها:"انا زعلتك فى حاجة؟ .. طب ايه يا حبيبى هيا؟ ..بتدارى عينك ليه لما بتيجى فى عينيا؟ .. وحكايتك بس ايه فيك حاجة مش عادية؟".

قولى يا حبيبى حاجة متصعبهاش عليا .. انا مصمم مش ماشى قبل ما تتكلم .. مقدرش اسيبك تتالم ساكت يا حبيبى ليه .. انا ضايقتك؟ طب قلت حاجة ماتتقلش؟ .. مش ماشى ولا سيبك تمشى .. قبل اما افهم في ايه".

قولى حبيبى بصراحة ومشاعرك ليا سيبها .. الدمعة اللى فى عيونك عرفنى ايه سببها .. عينك فى عنيا لكن حاسس بمسافة بينا".

وطرح بهاء سلطان، والعسيلي، أغنية "إنت استثنائي" والتي تم عرضها في شهر رمضان المقبل، وقد حققت نجاح كبير جدًا، والأغنية الحان: محمود العسيلى، كلمات: أمير طعيمة ، وتوزيع: علي فتح الله.

وعلى صعيد آخر كان يوسف ابراهيم محامي الفنان بهاء سلطان، أكد أن موكله لن يستطيع الغناء مجددا قبل انتهاء النزاع القضائي مع المنتج نصر محروس.

وقال يوسف إبراهيم خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" المذاع على قناة "الحدث اليوم" الفضائية إن بهاء سلطان لا يغني؛ احتراما للمنازعة الموجودة أمام القضاء مع نصر محروس، لإثبات عدم الإخلال بالتعاقد.

وأضاف: نصر محروس عدل العقد المبرم بينه وبين بهاء سلطان من أجل استغلاله، ووضع بنودا تخدمه في العقد، معقبا: ادعى أن بهاء سلطان لم يقم بغناء بعض الأغاني.

وأكد أن بهاء سلطان ملتزم بالتعاقد المبرم بينه وبين نصر محروس، وعلى استعداد للعودة إلى الغناء، وتفعيل شروط التعاقد بينهما.
AdvertisementS

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

هل أزمة بهاء سلطان ونصر محروس فى طريقها للحل؟ محامى المطرب يرد.. ونصر محروس ينفى

سلسلة جديدة فى أزمة بهاء سلطان ونصر محروس.. تدخل مقربين للحل.. محامى المطرب: نصر محروس يحاول المماطلة

محامي بهاء سلطان: موكلي لن يستطيع الغناء مجددا لهذا السبب.. فيديو

بهاء سلطان يتصدر تريند تويتر بعد تصريحات محاميه

بسبب أغنية أنا مصمم.. الجمهور يطارد بهاء سلطان

المنتج نصر محروس: بهاء سلطان معطلني ومعطل نفسه

ترشيحاتنا

إبراهيم حسن ينتقد تعاقد الأهلي مع بيتسو موسيماني: هناك ضغوط إعلامية لإظهاره كـ مدرب معجزة

بخطوات سهلة جدًا.. طريقة عمل أرز الصيادية «البُني اللون»

ضحية التحرش بـ بني سويف: «كان فاكرني ضعيفة مش هاخد حقي»

مرتضى منصور يحسم الجدل حول مشاركة فرجاني ساسي بمباراة الرجاء

فيديو جراف| تفاصيل خفض الفائدة في بنك مصر

وفاة أول حالة أصيبت بفيروس كورونا مرتين.. ومفاجأة عند فحص الجثة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نمر يحتضن شجرة.. أفضل صور الطبيعة البرية لعام 2020

أغرب جريمة كرة قدم.. لاعبو فريق يقتلون زميلهم بعد تسجيل هدف في نفسه.. فيديو

شاهد.. امرأة عنصرية تعتدي على مُغني راب شهير أسمر البشرة وتقذفه بكلب.. فيديو